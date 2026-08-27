Ležel v muzeu od roku 1836. Jeho DNA teď ukázala, že „čínský pangolin“ skrýval další samostatný druh, na který jsme úplně zapomněli

Přesto právě tento exemplář rozhodl taxonomickou hádanku, která zaměstnávala zoology v posledních letech. Genetici z něj získali dostatek DNA, aby jej porovnali se současnými pangoliny z Nepálu, jižního Tibetu a severovýchodní Indie. Výsledek ukázal, že tato himálajská zvířata nejsou pouze západní populací známého pangolina čínského Manis pentadactyla. Patří k evoluční linii, která se od něj oddělila přibližně před 1,8 milionu let a od té doby zůstala převážně izolovaná.
Ještě zajímavější je, že věda tento druh vlastně „objevila“ už před 190 lety. Hodgson jej pojmenoval Manis aurita, pozdější taxonomie jej ale postupně rozpustila uvnitř pangolina čínského a ponechala mu nanejvýš status poddruhu. Teprve genom starého muzejního exempláře nyní ukázal, že první zoologové byli v jednom důležitém smyslu blíž pravdě než několik generací jejich následovníků.
Nová studie publikovaná v Communications Biology tak není pouze příběhem o nalezení další větve savčího rodokmenu. Ukazuje také, proč mohou muzejní sbírky fungovat jako biologické časové kapsle – a proč přesně vědět, který druh zvířete pytláci zabili, může rozhodovat o jeho přežití.
Pangolin vypadá, jako by evoluce oblékla savce do šišky
Pangolini jsou mezi savci naprostou zvláštností. Jejich tělo pokrývají velké překrývající se šupiny tvořené keratinem, tedy stejným typem bílkoviny, z níž jsou lidské nehty a vlasy. Nemají zuby, potravu tvořenou především mravenci a termity získávají dlouhým jazykem a při ohrožení se dokážou stočit do téměř dokonale chráněné koule.
Právě jejich pancíř se ale stal jejich katastrofou. Pangolini jsou intenzivně loveni kvůli šupinám používaným v některých formách tradiční medicíny a také kvůli masu. Všechny dosud uznávané druhy pangolinů byly proto zařazeny do přílohy I úmluvy CITES, která zakazuje mezinárodní komerční obchod s nimi a jejich částmi. Genetické analýzy konfiskovaných šupin přesto opakovaně ukazují, že obchod pokračuje.
Právě ilegální obchod přitom nechtěně pomohl odhalit, že naše představa o počtu a příbuznosti asijských pangolinů možná není úplná. Při analýzách zabaveného materiálu začali genetici nacházet zvláštní skupinu označovanou zkratkou MPB, která se výrazně lišila od ostatních vzorků připisovaných pangolinu čínskému. Zpočátku ani nebylo jasné, odkud přesně pochází, protože konfiskovaná zvířata či šupiny mohou být převáženy přes tisíce kilometrů a místo zabavení nemusí mít s původem zvířete téměř nic společného.
Teprve další vzorky z Nepálu, jižního Tibetu a Assamu začaly skládat mapu dohromady. Tajemná genetická linie zřejmě patřila především jižním svahům Himálaje.
A právě tehdy se ukázalo, že ve staré zoologické literatuře už na podobné zvíře čeká jedno zapomenuté jméno.
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Hodgson mu dal jméno téměř dvě desetiletí před vydáním Darwinova Původu druhů
Brian Houghton Hodgson byl britský přírodovědec a diplomat působící dlouhá léta v Nepálu. V roce 1836 popsal pangolina ze středního Nepálu pod jménem Manis auritus, později upravovaným na Manis aurita. Dochovaný exemplář, dnes označený jako lectotyp, je uložen v londýnském Natural History Museum pod katalogovým číslem BMNH 43.1.12.85.
Taxonomie ale není neměnný seznam. Jak zoologové získávali další exempláře a snažili se uspořádat příbuzné populace, byl aurita postupně přesunut mezi poddruhy pangolina čínského. Zvíře nezmizelo z Himálaje, zmizela pouze představa, že představuje vlastní druh.
V roce 2025 přišel další zvrat. Jiný výzkumný tým popsal himálajskou genetickou linii z jižního Tibetu jako nový druh Manis indoburmanica. Problém byl v tom, že práce vycházela převážně z mitochondriální DNA a nevyřešila jednu základní taxonomickou otázku: není tento údajně nový druh ve skutečnosti něčím, co už zoologové popsali dávno předtím?
V zoologické nomenklatuře totiž platí princip priority. Pokud dvě různá jména později označují tentýž druh, za normálních okolností má přednost nejstarší platně zveřejněné jméno. Rozhodnout tedy mohlo zvíře, které bylo mrtvé téměř dvě století.
Z kůže staré skoro 190 let vědci přečetli genetickou identitu
Staré muzeální exempláře jsou pro genetiku mimořádně cenné, ale zároveň problematické. DNA se po smrti rozpadá na stále kratší fragmenty, chemicky se mění a vzorek může být kontaminován DNA lidí, mikroorganismů nebo jiných zvířat, která s ním přišla do kontaktu. Historické preparáty navíc často prošly chemickým ošetřením, které molekuly dále poškozuje.
Přesto se týmu podařilo z Hodgsonova exempláře získat genomická data a společně s dalšími historickými i moderními vzorky sestavit výrazně širší rodokmen. Celkový genomický soubor zahrnoval 55 datasetů celogenomového sekvenování a analýza mitochondriální DNA pracovala se 70 mitogenomy. Nejdůležitější výsledek byl jednoznačný: starý nepálský aurita spadl přímo do stejné genetické větve jako současní himálajští pangolini označovaní jako MPB a také jako nově navržený M. indoburmanica.
Genetika tak vyřešila nomenklaturní hádanku. Manis indoburmanica není podle nové práce jiný druh než historický Manis aurita. Je pouze jeho mladším synonymem. Pokud tedy himálajskou linii uznáme jako samostatný druh, správné jméno není to z roku 2025, ale jméno z roku 1836.
Muzejní exemplář tak nepřinesl „nové“ zvíře v běžném smyslu. Udělal něco možná ještě zajímavějšího: vrátil identitu zvířeti, které jsme už jednou správně pojmenovali a potom jej na téměř dvě století zařadili jinam.
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Od pangolina čínského se oddělil v době, kdy po Zemi chodili raní lidé
Rozdíl mezi oběma liniemi není podle studie čerstvý. Analýza 200 pomalu se vyvíjejících genů odhadla, že společný předek Manis aurita a dnešního pangolina čínského žil přibližně před 1,8 milionu let, s intervalem nejistoty zhruba 1,3 až 2,5 milionu let. To je raný pleistocén – doba výrazných klimatických výkyvů a zároveň období, kdy se v Africe a Eurasii pohybovali raní zástupci rodu Homo.
Autoři předpokládají, že právě klimatické změny mohly společného předka rozdělit na západní himálajskou a východnější čínsko-jihovýchodoasijskou populaci. Pangolini jsou převážně teplomilná zvířata a střídání chladnějších a teplejších období mohlo vhodné lesní biotopy opakovaně rozdělovat do izolovaných refugií. Na západě vznikla linie přizpůsobená jižním Himálajím, zatímco druhá pokračovala ve východní a jihovýchodní Asii.
K izolaci přispívá i samotná geografie regionu. Himálaj, mohutné říční systémy včetně Brahmaputry a členitá pohoří v oblasti Myanmaru vytvářejí pro pomalu se pohybující suchozemské savce velmi účinné bariéry. Dvě populace tedy nemusí být odděleny oceánem, aby se postupně vydaly vlastní evoluční cestou. Stačí, aby se po dostatečně dlouhou dobu jejich geny přestaly pravidelně míchat.
Genomické výsledky ukazují, že k určitému historickému toku genů mezi liniemi pravděpodobně docházelo, ale byl omezený. Převážnou část posledních téměř dvou milionů let představovaly M. aurita a M. pentadactyla samostatné genetické větve.
A rozdíl se neukázal pouze v DNA.
Když vědci změřili lebky a těla, dvě linie se začaly rozcházet i před očima
U moderní taxonomie je snadné podlehnout představě, že počítač přečte DNA, najde rozdíl a automaticky vyhlásí nový druh. Ve skutečnosti je hranice mezi druhy mnohem komplikovanější a autoři nové práce proto spojili genomiku s klasickou morfologií.
Porovnali mimo jiné 20 rozměrů lebky u 44 exemplářů, trojrozměrný tvar lebek pomocí desítek anatomických bodů a čtrnáct vnějších tělesných rozměrů. Himálajská zvířata se od pangolina čínského konzistentně odlišovala velikostí i proporcemi. Manis aurita má například větší lebku, odlišné proporce některých kostí a celkově je delší než typický pangolin čínský, přesto zůstává menší než pangolin indický.
Rozdíly existují také na povrchu těla. U M. aurita jsou šupiny tmavě hnědé až kaštanové, střední řady hřbetních šupin mají charakteristický široce lichoběžníkový tvar a na špičce čenichu zůstává ploška nechráněné kůže. Vnější ušní boltec je menší než u pangolina čínského. Žádný jediný z těchto znaků není kouzelným tlačítkem, podle něhož by laik v terénu vždy bezpečně poznal druh, ale společně s genomickými a geografickými daty vytvářejí konzistentní obraz.
Právě shoda několika nezávislých typů důkazů je důvodem, proč autoři mluví o revalidaci samostatného druhu, nikoli pouze o nalezení zajímavé genetické populace.
Zatím ho známe z relativně úzkého pásu jižních Himálají
Podle současných geneticky ověřených lokalit se Manis aurita vyskytuje především v Nepálu, jižním Tibetu a Assamu na severovýchodě Indie. Přesná hranice areálu ale ještě není jasná, zejména směrem k severnímu Myanmaru, kde chybí dostatečně husté vzorkování. Autoři proto výslovně upozorňují, že právě tato oblast bude důležitá pro zjištění, kde se areál M. aurita potkává s jinými pangoliny a zda existují kontaktní zóny.
Genom navíc naznačuje, že himálajská linie neměla jednoduchou evoluční historii. Její efektivní populační velikost začala podle modelů výrazně klesat přibližně před 300 000 lety, kdy oblast zasáhly silné klimatické změny spojené s pleistocenními glaciacemi. Horské prostředí poskytovalo během klimatických výkyvů méně stabilních refugijních oblastí než některé nížinné lesy jižní Číny, kde přežívali příbuzní pangolini.
Jde o modelovou rekonstrukci populační historie, nikoli o přímý počet zvířat žijících před stovkami tisíc let. Ukazuje ale jednu důležitou věc: M. aurita zřejmě nebyl obrovskou, stabilní populací, kterou začal ohrožovat až moderní člověk. Jeho himálajská historie už sama o sobě obsahovala dlouhá období ekologického stresu.
Dnes k nim přibyl problém mnohem rychlejší.
Pytláctví.
Pro pašeráka může být pangolin jen pytel šupin. Pro biologa může každá šupina ukázat, odkud zmizelo zvíře
Pro ochranu přírody může znít debata o tom, zda se nějaké zvíře jmenuje Manis aurita, Manis pentadactyla aurita nebo Manis indoburmanica, jako akademické slovíčkaření. U jednoho z nejvíce obchodovaných savců světa má ale jméno velmi praktické důsledky.
Pokud považujeme himálajskou populaci pouze za část široce rozšířeného druhu, může její úbytek zmizet v celkových číslech. Samostatný druh s omezeným areálem může být podstatně zranitelnější, než naznačoval souhrnný pohled na celý komplex pangolina čínského. Abychom mohli určit jeho skutečnou početnost, rozsah výskytu a stupeň ohrožení, musíme nejprve vědět, která zvířata k němu vůbec patří.
Genetický referenční soubor má zároveň forenzní využití. Při zabavení šupin už nemusí otázka znít jen „je to pangolin?“. DNA může stále přesněji ukazovat, o který druh jde a z jaké geografické populace pravděpodobně pocházel. Pokud se ve stovkách konfiskovaných zásilek začnou opakovat stejné genetické podpisy, mohou ochranáři a policie identifikovat konkrétní ohniska pytláctví a pašerácké trasy. Studie z roku 2026 zaměřená přímo na konfiskované vzorky už ukazuje, jak lze genomická data využívat k mapování obchodních sítí a regionálního původu zvířat.
Autoři nové práce navíc uvádějí, že genetické stopy M. aurita byly nalezeny i v materiálu spojeném s regulovanými trhy tradiční medicíny. To naznačuje, že ilegálně získané části zvířat mohou pronikat také do formálnějších distribučních řetězců.
Znalost správného druhu tak může nakonec rozhodovat o tom, zda dokážeme určit, která konkrétní větev evoluce právě mizí.
Muzea možná uchovávají další druhy, o nichž zatím nevíme
Příběh Manis aurita je součástí širší revoluce v přírodovědných sbírkách. Muzea po celém světě skladují stovky milionů biologických exemplářů nasbíraných během posledních několika staletí. Jejich původní funkcí bylo uchovat tělo, kostru, kůži, rostlinu nebo jiný fyzický objekt, aby jej mohli budoucí badatelé porovnávat podle vzhledu.
První přírodovědci nemohli tušit, že společně s preparátem ukládají také molekulární archiv.
Moderní metody dokážou získávat DNA z kůže, kostí, zubů, chlupů či peří a někdy dokonce z exemplářů starých stovky nebo tisíce let. To umožňuje testovat otázky, které v době vzniku sbírky vůbec neexistovaly: jak se populace změnila geneticky, které historické exempláře patří k různým druhům, kdy určitá linie zmizela nebo odkud pocházelo zvíře, jehož druh už dnes nežije.
A někdy taková analýza změní význam samotného muzejního štítku.
Exemplář BMNH 43.1.12.85 téměř 190 let jednoduše reprezentoval historického pangolina z Nepálu. Dnes je něco mnohem důležitějšího: genetickým referenčním bodem celého samostatného druhu.
Právě zde se ukazuje, proč může být uchování starého, zdánlivě dobře známého preparátu stejně důležité jako expedice do neprobádaného pralesa. Nový druh nemusí čekat pouze venku v přírodě.
Může čekat v zásuvce muzea.
Neobjevili jsme zvíře. Objevili jsme, že jsme ho téměř dvě století špatně četli
Je proto trochu zavádějící říkat, že vědci v roce 2026 „objevili nového pangolina“. Lidé v Himálaji samozřejmě tato zvířata znali dávno před vznikem moderní zoologie a západní věda je formálně popsala už v roce 1836. Nová je naše schopnost správně rekonstruovat jejich evoluční identitu.
V průběhu 20. století se aurita stal součástí širšího pangolina čínského. Genomika pak odhalila hluboce oddělenou himálajskou linii. V roce 2025 dostala nové jméno Manis indoburmanica. A nakonec promluvila DNA z exempláře starého téměř 190 let a ukázala, že správná odpověď už dávno leží na muzejní polici.
Z taxonomického hlediska se tím příběh elegantně uzavírá: pokud nové závěry přijme širší odborná komunita, himálajský druh ponese nejstarší dostupné jméno Manis aurita Hodgson, 1836.
Z hlediska ochrany přírody ale naopak začíná.
Teprve nyní bude možné přesněji určit jeho areál, velikost populací, místa kontaktu s příbuznými druhy a skutečný rozsah ilegálního obchodu. Samotní autoři upozorňují, že taxonomická změna by měla být co nejrychleji promítnuta také do mezinárodních ochranářských a regulačních systémů.
Je v tom zvláštní ironie. Pangolini jsou zabíjeni právě kvůli tvrdým šupinám, které jejich tělo chrání. Jeden z nejdůležitějších exemplářů však přežil téměř dvě století jen proto, že byl zabit, preparován a uložen do muzea.
A jeho poškozená stará DNA dnes může pomoci chránit živé příslušníky druhu, jehož skutečnou identitu jsme mezitím téměř zapomněli.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Communications Biology – Koju et al., „Revalidation of Manis aurita based on integrative genomic and morphological evidence“ [2], Field Museum – „This pinecone-looking animal is the world’s most-trafficked mammal. New analysis of its DNA and a rebuilt family tree could help save it from poaching“ [3], PLOS Biology – „Targeted sequencing enhances detection of pangolin trafficking hotspots and dynamics of both domestic and global trade markets“ [4], Heredity – „Seizure samples reveal complex evolutionary dynamics among Southeast Asian pangolins“ [5], PubMed – „Revalidation of Manis aurita based on integrative genomic and morphological evidence“ [6], img AI generated