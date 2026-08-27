Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
11 min

Ležel v muzeu od roku 1836. Jeho DNA teď ukázala, že „čínský pangolin“ skrýval další samostatný druh, na který jsme úplně zapomněli

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V londýnském Natural History Museum leží kůže pangolina, kterou v roce 1836 získal britský přírodovědec Brian Houghton Hodgson ve středním Nepálu. V době, kdy byl exemplář odebrán, ještě neexistovala evoluční teorie Charlese Darwina, nikdo netušil, že dědičnost zapisuje DNA, a představa, že by jednou bylo možné z téměř dvě století staré muzejní kůže přečíst genom zvířete, patřila do stejné kategorie jako cesta na Měsíc.
Ležel v muzeu od roku 1836. Jeho DNA teď ukázala, že „čínský pangolin“ skrýval další samostatný druh, na který jsme úplně zapomněli

Ležel v muzeu od roku 1836. Jeho DNA teď ukázala, že „čínský pangolin“ skrýval další samostatný druh, na který jsme úplně zapomněli

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
Reklama
Další články z Kód Enigma
Kdysi se nad lidmi tyčila jako monument. O staletí později po ní chodili jako po dlažbě
Kdysi se nad lidmi tyčila jako monument. O staletí později po ní chodili jako po dlažbě
Hrom nekončí na obloze. Vědci zjistili, že bouřky mohou „rentgenovat“ zem pod našima nohama
Hrom nekončí na obloze. Vědci zjistili, že bouřky mohou „rentgenovat“ zem pod našima nohama

Když se nad městem přežene bouřka, většina z nás vnímá hrom jako hluk, který se několik sekund po blesku...

AI získala zlato z astronomické olympiády. Pak ale narazila na zdánlivě snadné úlohy, které odhalují, co jí stále chybí
AI získala zlato z astronomické olympiády. Pak ale narazila na zdánlivě snadné úlohy, které odhalují, co jí stále chybí

Představme si soutěžní úlohu, ve které je třeba spočítat dráhu tělesa, použít několik fyzikálních zákonů,...

Mysleli jsme, že víme, co se děje, když krvácení zaschne. Až dnes zjišťujeme, jak moc jsme se mýlili
Mysleli jsme, že víme, co se děje, když krvácení zaschne. Až dnes zjišťujeme, jak moc jsme se mýlili

Pořezaný prst patří k nejběžnějším zraněním vůbec. Krev začne téct, postupně houstne a na povrchu rány se...

Na počítači bez internetu se začaly objevovat zprávy. Nejdřív údajně z roku 1546, a pak i z 2109. Záhada z Dodlestonu začala jediným souborem.
Na počítači bez internetu se začaly objevovat zprávy. Nejdřív údajně z roku 1546, a pak i z 2109. Záhada z Dodlestonu začala jediným souborem.

V roce 1984 si britský učitel Ken Webster přinesl do starého venkovského domu počítač BBC Micro vypůjčený...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Další články z kategorie Příroda
Zobrazit více
ZajímavostiPříroda
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.