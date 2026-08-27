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FOTO: Dokumentární Ji.hlava slaví 30, na jihlavském náměstí představila autobus

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Třicet let filmů, objevů a setkání napříč generacemi letos slaví Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava. Do ulic krajského města dnes vyjíždí festivalový autobus ve speciálním designu.
FOTO: Dokumentární Ji.hlava slaví 30, na jihlavském náměstí představila autobus

FOTO: Dokumentární Ji.hlava slaví 30, na jihlavském náměstí představila autobus

Zdroj: Dokumentární Ji.hlava slaví 30, na jihlavském náměstí představila autobus
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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Jihlavská Drbna
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