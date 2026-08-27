Kuřecí medailonky na másle s bylinkami: Jemné plátky hotové za méně než deset minut

jsem dlouho brala jako maso, které nikdy moc nepřekvapí. Většinou bývá suché, nevýrazné, Kuřecí prso snadno se přežene s teplem. Tady ale rozhoduje . Pikantní, omáčka lehce sladká, s hořčicí ve dvou variantách a trochou worcestru, která jí dodá hloubku. Kuřecí v hořčičné omáčce dělám poslední měsíce docela často a pořád mě znovu udivuje, jak rychle mizí. medailonky
Celý recept stojí na
jednoduchém postupu: maso se nejdřív prudce orestuje dozlatova, pak se vrátí do omáčky, která se mezitím rozjede na výpeku. Kuřecí prso je přitom podle Healthline dobrým zdrojem bílkovin s nízkým obsahem tuku, 100 gramů obsahuje zhruba 31 gramů bílkovin. Jídlo tedy zasytí, aniž by působilo těžce. U nás doma k tomu nejčastěji dáváme rýži nebo . Omáčka pak mizí z talířů až podezřele ochotně. čerstvý chléb
Můj tip zní: Maso krájejte opravdu napříč vlákny na plátky silné asi dva centimetry a jen lehce je naklepejte pěstí. Nepoužívejte paličku, ta by vlákna zbytečně roztrhala a maso by při restování pustilo víc šťávy. Tak zůstane uvnitř šťavnaté a na povrchu se hezky zatáhne a zlátne. Recept na kuřecí medailonky v pikantní hořčičné omáčce
Z jednoho kuřecího prsa připravíte
plnohodnotnou večeři pro dva. Omáčka se zahustí škrobem až úplně nakonec, takže konzistenci máte pod kontrolou. Celková délka přípravy: přibližně 30 minut Ingredience k přípravě
Maso: 1 velké kuřecí prso (cca 350 až 400 g) sůl a čerstvě mletý černý pepř 2 lžíce oleje na restování
Pikantní hořčičná omáčka: 1 střední cibule, nakrájená nadrobno 3 stroužky česneku, prolisované 2 lžíce plnotučné hořčice 1 lžíce dijonské hořčice 1 lžíce sojové omáčky 1 lžíce worcesterové omáčky 1 lžíce tekutého medu špetka chilli vloček (nebo dle chuti) 150 ml vody nebo kuřecího vývaru 1 lžička bramborového nebo kukuřičného škrobu (na zahuštění) Postup přípravy kuřecích medailonků s hořčičnou omáčkou
1.
Nakrájejte a okořeňte maso. Kuřecí prso nakrájejte napříč vlákny na plátky silné asi dva centimetry. Vzniknou medailonky, které pak jen lehce naklepete pěstí, aby měly přibližně stejnou tloušťku. Z obou stran osolte a opepřete.
2.
Orestujte medailonky dozlatova. Na pánvi rozpalte olej na vyšší teplotu. Vložte medailonky a restujte je 2 až 3 minuty z každé strany, až chytí barvu. V tuhle chvíli ještě nemají být hotové úplně, dovaří se později v omáčce. Hotové kousky dejte stranou na talíř.
3.
Připravte základ omáčky na výpeku. Do stejné pánve přidejte cibuli a restujte ji na středním plamenu asi 3 až 4 minuty. Měla by zprůsvitnout a lehce zezlátnout. Pak přidejte česnek a míchejte ještě minutu. Tady je dobré hlídat, aby se nespálil, jinak zhořkne a je po chuti.
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4.
Přidejte hořčice, omáčky a med. K cibuli s česnekem vmíchejte plnotučnou hořčici, dijonskou hořčici, sojovou omáčku, worcester, med a chilli. Krátce společně orestujte, zhruba půl minuty, aby se chutě propojily a směs začala lehce karamelizovat.
5.
Vraťte maso a podlijte. Medailonky vraťte zpět do pánve, přilijte vodu nebo vývar a přiklopte pokličkou. Na mírném plamenu duste 8 až 10 minut, dokud není maso hotové a zůstane šťavnaté. Zahustěte škrobem
6. Lžičku škrobu rozmíchejte v malém množství studené vody, asi ve dvou lžících, a směs přilijte do omáčky. Nechte projít varem. Během minuty zhoustne. Kdo chce omáčku hutnější, může škrobu přidat o trochu víc.
7.
Podávejte horké. Medailonky servírujte hned, přelité omáčkou. Hodí se k nim rýže, vařené brambory i obyčejný čerstvý chléb. Nahoře může být trochu nasekané petrželky nebo pažitky, nic složitého. Foto: Cooky.cz, Kuřecí medailonky na másle s bylinkami: Jemné plátky z kuřecích prsou, které se usmaží za méně než deset minut a chutnají jako z restaurace Tipy redakce: Teplota pánve při restování: Pánev musí být před vložením masa opravdu rozpálená. Jen tak se na povrchu vytvoří zlatavá kůrka, která udrží šťávu uvnitř. Když je pánev jen vlažná, maso se začne spíš dusit a ztratí barvu. Dijonská vs. plnotučná hořčice: V receptu mají každá svou funkci. Plnotučná přidá zrnitost a trochu zemité chuti, dijonská zase ostřejší tón a jemnou hořkost. Když máte doma jen jednu z nich, použijte ji v celém množství, ale kombinace je chuťově výraznější. Med a karamelizace: Med při restování lehce zkaramelizuje a omáčku ztmaví. Přidá i sladký základ, který vyvažuje kyselost worcestru a sójové omáčky. Pokud sladší chuť nechcete, med vynechte nebo ho nahraďte lžičkou javorového sirupu.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline