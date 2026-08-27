Diváci mysleli, že sledují vteřiny před katastrofou. Poté malá bruslařka předvedla číslo roku, které zvedlo celé publikum ze sedadel

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Diváci mysleli, že sledují vteřiny před katastrofou. Poté malá bruslařka předvedla číslo roku, které zvedlo celé publikum ze sedadelPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Ve třech letech se většina lidí pohybovala neohrabaně a rozhodně ne na bruslích. I tato 3letá dívenka vypadala, že musí každou chvíli spadnout. Z jejího tance ale všichni užasli. Jak se ukazuje, některé děti dokážou v extrémně [...]...
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
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