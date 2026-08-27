Už žádný scam na posluchače, hudební gigant jde do války proti AI písničkám. Můžete poděkovat, že to konečně někdo řeší

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Už žádný scam na posluchače, hudební gigant jde do války proti AI písničkám. Můžete poděkovat, že to konečně někdo řešíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Apple Music chystá povinný štítek „Made With AI“ pro skladby vytvořené umělou inteligencí. Přes třetinu nových nahrávek totiž dnes tvoří čistě AI obsah.
Music aplikace
Zdroj: Pexels
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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