Varnou konvici ničí nánosy vodního kamene mnohem rychleji, než se zdá. Levné řešení jí dokáže vrátit vzhled nového spotřebiče

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Varnou konvici ničí nánosy vodního kamene mnohem rychleji, než se zdá. Levné řešení jí dokáže vrátit vzhled nového spotřebičePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Látky obsažené ve vodě způsobují, usazování vodního kamene na dně vaší varné konvice. Tímto osvědčeným způsobem se ho ale jednoduše zbavíte.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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