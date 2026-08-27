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EU rozhodla, jak to bude se střídáním letního a zimního času. Zde jsou oficiální termíny

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Dvakrát ročně stejný rituál – na jaře ztratíme hodinu spánku, na podzim ji získáme zpět. Přestože většina Čechů i Evropanů touží po konci této praxe, Evropská komise právě stanovila přesné termíny střídání času až do roku 2031.
EU rozhodla, jak to bude se střídáním letního a zimního času. Zde jsou oficiální termíny

EU rozhodla, jak to bude se střídáním letního a zimního času. Zde jsou oficiální termíny

Zdroj: shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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