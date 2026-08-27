Mistr světa Flek neodehrál v přípravě Komety ani minutu. Zábranský na extraligu chystá překvapivý plán

Když Kometa 13. srpna porazila Jihlavu 3:0 a o týden později ovládla Dolomiten Cup, její nejproduktivnější hráč minulé sezony seděl doma. Žádná svalová potíž, žádný trest, žádná nejasnost v kontraktu. Jakub Flek trénoval individuálně a čekal na signál. Ten přišel až před čtvrtým přípravným duelem v Třinci 26. srpna. „Bylo to na domluvě s trenéry,“ řekl Flek po zápase. Plán mu představil přímo Zábranský, muž, který v Kometě zastává roli majitele, generálního manažera i hlavního trenéra zároveň.
Pět jmen, jedno rozhodnutí
Flek nebyl sám. Z porovnání oficiálních soupisek prvních čtyř přípravných zápasů vyplývá, že do sestavy se později zařadili také brankář Aleš Stezka, obránce Libor Zábranský ml., útočníci Michal Gulaši a Tomáš Zohorna. Klub hovořil o šestici odpočívajících hráčů, šestého se ale z otevřených zdrojů nepodařilo jednoznačně potvrdit.
Důležitý detail: Kristián Pospíšil do téhle skupiny nepatřil. Dvěma góly rozhodl už první přípravný duel s Jihlavou a nastoupil i v obou zápasech Dolomiten Cupu.
Co Kometa testuje
Zábranského logika stojí na jednoduchém výpočtu. Flek odehrál v sezoně 2024/25 základní část, play-off a k tomu reprezentační zátěž. V přípravě 2025/26 přitom zvládl sedm zápasů a pět bodů, letos vstoupil do hry o tři týdny později. Rozdíl je záměrný.
Sázka zní: čerstvost opor na startu extraligy převáží nad kratším časem na sehrání. Riziko je zřejmé, méně ostrých minut pro přesilovkové vzorce, méně automatismů v útočných řadách. Flek v Třinci nastoupil po boku Roberta Leina a Matěje Kunce, tedy v jiné formaci, než na jakou byli zvyklí fanoušci z minulé sezony. Kometa navíc v Třinci prohrála 1:5. Jediný zápas z dosavadních čtyř, který nezvládla.
Širší kádr drží výsledky
Zatímco opory odpočívaly, přípravu táhli jiní. Pospíšil nastřílel čtyři góly, finský útočník Ilomäki nasbíral čtyři body, Zbořil přidal tři asistence a brankář Kavan chytal s úspěšností 95,56 %. Nováček Witkowski se uvedl dvěma góly na Dolomiten Cupu. V obraně si prostor brali Svozil s Kučeříkem, v útoku Selič, Vehovský nebo Brabenec.
Bilance 3:1 bez klíčových jmen ukazuje, že šířka kádru funguje. Jenže v základní části 2024/25 byl Flek se 47 body suverénně nejproduktivnějším hráčem Komety, před Pospíšilem (35) a Zbořilem (33). Širší kádr bodově drží přípravu, ale nahradit Flekovu produkci v ostrém provozu dokáže jen částečně.
Kolik času zbývá
Do startu extraligy 16. září 2026 venku proti Litvínovu zbývají ještě tři přípravné zápasy: 1. září v Bratislavě, 3. září doma s Třincem a 8. září doma s Olomoucí. Flek po svém prvním startu řekl, že se cítil fyzicky dobře a neunavený. Konkurenci v kádru označil za „ještě o něco větší“ než loni.
Tři zápasy na sehrání pěti veteránů s týmem, který bez nich vyhrál tři ze čtyř duelů. Zábranský vsadil na to, že dvacet jedna dní stačí. Odpověď přijde v Litvínově.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka