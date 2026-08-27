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Sedmadvacet minut na zápas. Tolik zbylo Lingrovi z americké kariéry, a proto teď balí kufry. Vrací se do Evropy

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Osmnáct měsíců v Major League Soccer nedopadlo tak, jak si Ondřej Lingr představoval. Podle polských médií má český záložník zamířit z Houstonu Dynamo do Korony Kielce, která za něj zaplatí zhruba milion eur s bonusy. Ve středu má přiletět do Evropy.
Sedmadvacet minut na zápas. Tolik zbylo Lingrovi z americké kariéry, a proto teď balí kufry. Vrací se do Evropy

Sedmadvacet minut na zápas. Tolik zbylo Lingrovi z americké kariéry, a proto teď balí kufry. Vrací se do Evropy

Zdroj: Houston Dynamo FC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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