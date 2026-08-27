Sedmadvacet minut na zápas. Tolik zbylo Lingrovi z americké kariéry, a proto teď balí kufry. Vrací se do EvropyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sedmadvacet minut na zápas. Tolik zbylo Lingrovi z americké kariéry, a proto teď balí kufry. Vrací se do Evropy
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