Ferrari musí podle Smedleyho vsadit na Hamiltona

Bývalý závodní inženýr Rob Smedley naznačil, že Ferrari musí nyní plně podpořit Lewise Hamiltona, pokud chce zvítězit v letošním šampionátu jezdců.
Hamilton letos zaznamenal výrazný nárůst formy ve srovnání s předchozími sezónami, přičemž jeho pokrok souvisí se zavedením nových vozů pro rok 2026.
Sedminásobný mistr světa je v současné době na třetím místě v žebříčku jezdců, za Andreou Kimim Antonellim a Georgem Russellem z Mercedesu, i když s posledně jmenovaným má stejný počet bodů.
Impozantní náskok Mercedesu v první polovině roku se nyní zdá být pryč, když v posledních šesti závodech zaznamenal pouze dvě vítězství.
Sedminásobný šampion má v současné době náskok 28 bodů před Charlesem Leclercem a Smedley se domnívá, že nastal čas, aby tým zasáhl.
„Od začátku jsem zastával názor, že pokud chce Ferrari mít vliv na tento světový šampionát, musí ho podpořit,“ řekl v podcastu High Performance Racing.
„Ať už je to pro Charlese a tým, který sedí na té straně garáže s Charlesem a se zbytkem, jakkoli těžké, všichni pracují pro Ferrari. Lewis má za sebou lepší sezónu, a tak to letos prostě je. Lewis má za sebou lepší výkon a odvedl lepší práci. A myslím si, že pokud chtějí Mercedesu ukrást body, budou to muset udělat jako tým.“
Brit byl po posledním závodě na Velké ceně Nizozemska frustrovaný poté, co požadoval, aby mu Leclerc uvolnil cestu, když ukázal, že má vyšší tempo.
Monačan nakonec pozici uvolnil, když zajel do boxů, někteří však naznačují, že zpoždění Ferrari při tomto rozhodnutí stálo Hamiltona místo na stupních vítězů.
Smedley dodal: „Nemají trvale nejlepší vůz, ale občas ho mají, a v takových případech toho využijí a zajistí, aby Lewis vyhrál. Ve všech ostatních případech se prostě postarají o to, aby Lewis získal co nejvíce bodů. Jde prostě o to, udělat to, co je pro tým rozumné, a pokusit se maximalizovat pozici Ferrari v šampionátu.“