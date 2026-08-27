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Ferrari musí podle Smedleyho vsadit na Hamiltona

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Rob Smedley tvrdí, že Ferrari musí naplno podpořit Lewise Hamiltona, pokud chce letos bojovat o titul mistra světa. Podle bývalého závodního inženýra by měl tým využít každou příležitost k maximalizaci Britových bodů a ubrání bodů Mercedesu.
Ferrari musí podle Smedleyho vsadit na Hamiltona

Ferrari musí podle Smedleyho vsadit na Hamiltona

Zdroj: SvětFormule.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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