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Nejúrodnější půda pro stání kamionů? ŘSD řeší možnosti odpočívky pro D35 na Hané

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Kam umístit důležité odstavné kapacity podél dálnice D35 v úseku od Olomouce po Mohelnici řeší už několik let stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic. Dálniční tah nabírá s dokončováním dalších úseků na významu jako severní alternativa k D1. Proti vybudování obřích odpočívadel u Loštic a Moravičan či u Litovle se postavili místní občané i radnice. ŘSD si nechalo zpracovat novou studii, která řešila další alternativy.
Nejúrodnější půda pro stání kamionů? ŘSD řeší možnosti odpočívky pro D35 na Hané

Nejúrodnější půda pro stání kamionů? ŘSD řeší možnosti odpočívky pro D35 na Hané

Zdroj: Stanislav Heloňa
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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