Nejúrodnější půda pro stání kamionů? ŘSD řeší možnosti odpočívky pro D35 na Hané

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) již delší dobu připravuje záměr výstavby rozhlehlých odstavných ploch pro kamiony, autobusy i osobní auta na D35 mezi Olomoucí a Mohelnicí. I tento úsek vytížené komunikace se potýká s nedostatkem parkovišť, kde by mohli řidiči nákladních souprav zastavit při dodržování povinných přestávek.
Zejména loni a předloni se s projektem, který zvažoval výstavbu buď u Litovle mezi místními částmi Rozvadovice a Unčovice, nebo v lokalitě označené jako Mohelnice, která spadala spíše do katastrů obcí Loštice a Moravičany, pojila řada diskuzí, jednání či veřejných projednání se zapojením občanů.
Lidé z Litovle i z Mohelnicka se proti plánu ostře vymezili, obávali se negativních dopadů na své životní prostředí i na nejhodnotnější zemědělskou půdu. I přes výhrady místních samospráv získal v závěru roku 2024 záměr souhlasné stanovisko v procesu EIA, který je jedním z klíčových povolovacích kroků právě v oblasti vlivu na životní prostředí.
I prostřednictvím jednání zástupců Litovle a dalších dotčených obcí s předními politiky se podařilo dosáhnout zahájení hledání dalších míst, kde by se daly odpočívky pro desítky kamionů, autobusů i aut stavět s menším dopadem na přírodu.
„V nové technicko-ekonomické studii bylo prověřeno přibližně deset lokalit v úseku Mohelnice–Olomouc,“ sdělil mluvčí Správy Olomouc Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.
Zástupci ŘSD se opětovně obrátili i na vedení Litovle. „Jako město jsme k původní variantě dávali negativní odpověď. Sešli jsme se na několika veřejných schůzích a často padaly návrhy, proč, když už se něco takového plánuje, proč se to neřeší tam, kde už něco podobného je. To znamená stávající odpočívka u benzínky v Unčovicích. A nyní přišel dotaz právě na tuto variantu. Vrátilo se nám to a odmítnutím bychom si protiřečili,“ komentoval starosta Litovle Viktor Kohout (SNK) jednu z dalších možností, se kterou státní organizace oslovila město.
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„Dostali jsme informaci, že se mám vyjádřit k variantám zamýšlené odpočívky. Byla tam ta původní oboustranná, se kterou jsme už dříve nesouhlasili, a i nyní jsme ji opět odmítli. Poslali ale i vizualizaci možného rozšíření odpočívky u Unčovic s dotazem, jak se k tomu stavíme. Tuto variantu už jsme dříve doporučovali, tak jsme s ní souhlasili. Je to takový kompromis. Byla by jen jednostranná a nebyla by asi tak veliká,“ doplnil litovelský místostarosta Lubomír Broza (SNK).
Odpočívka v lokalitě u čerpací stanice je ale značně limitovaná současnou podobou dálniční křižovatky, v níž se nachází. „Odpočívka Unčovice a její prověření byla součástí aktualizované studie jako jedna lokalita. Byla vyhodnocena jako nemožná k rozšíření – je v oku křižovatky. Není ji tedy kam rozšiřovat bez úplné přestavby mimoúrovňové křižovatky,“ upozornil mluvčí Mazal.
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Z celé řady variant tak podle multikriteriálního hodnocení vnímá Ředitelství silnic a dálnic jako nejlepší již dlouho projednávanou a procesem EIA schválenou oboustrannou odpočívku na poli mezi dvěma hřbitovy u Litovle. „Nejde však zatím o konečné rozhodnutí. Nelze zároveň říci, že by některá z prověřovaných lokalit byla zcela bez odporu nebo bez problémů. Posuzuje se nejen postoj samospráv, ale také technická proveditelnost napojení, zábor půdy, vlivy na životní prostředí, majetkoprávní vztahy, soulad s územně plánovací dokumentací a reálná povolitelnost záměru. Konečné potvrzení stavby je otázkou budoucnosti po prověření výše uvedeného,“ uzavřel mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.
Odpočívka Litovel je navržena jako oboustranná velká, lichoběžníkového tvaru. Obě strany odpočívky se rozměrově neliší. Označení „vlevo“ a „vpravo“ odpovídá umístění vůči D35 ve směru jejího staničení. Odpočívka Litovel se nachází na dálnici D35 v k. ú. Chořelice a Rozvadovice. Celková délka stavební úpravy včetně přídatných pruhů je 1 320 metrů u levé odpočívky a 1 270 metrů u odpočívky pravé. Celková šířka obou odpočívek dosahuje 130 metrů od hrany tělesa D35. Celkem parkovacích stání bude 356 v obou směrech. Je počítáno s vybavením odpočívky čerpací stanicí pohonných hmot a restaurací s dětským hřištěm. Pro zajištění optického oddělení odpočívajících motoristů od projíždějících vozidel a pro snížení hladiny hluku je v dělicím pásu mezi dálnicí a pravostrannou i levostrannou odpočívkou navržen zemní val výšky minimálně 3 metry.
Odpočívka Mohelnice je navržena jako jednostranná velká. Celková délka stavební úpravy včetně přídatných pruhů je 1 017 metrů. Celková šířka odpočívky dosahuje 155 metrů od hrany tělesa D35. Odpočívka Mohelnice se nachází na dálnici D35 v k. ú. Moravičany a Loštice. Odpočívka je přístupná z obou směrů. Celkem parkovacích stání bude 245. Je počítáno s vybavením odpočívky čerpací stanicí pohonných hmot a restaurací s dětským hřištěm. Pro zajištění optického oddělení odpočívajících motoristů od projíždějících vozidel a pro snížení hladiny hluku je v dělicím pásu mezi dálnicí odpočívkou navržen zemní val výšky minimálně 3 metry.
Zdroj: Krajský úřad Olomouckého kraje