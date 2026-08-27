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Čelní střet uzavřel silnici u Dasného, na místo letěl vrtulník

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Silnice I/20 od Dasného směrem na České Budějovice je kvůli vážné dopravní nehodě zcela uzavřená. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému včetně vrtulníku letecké záchranné služby.
Čelní střet uzavřel silnici u Dasného, na místo letěl vrtulník

Čelní střet uzavřel silnici u Dasného, na místo letěl vrtulník

Zdroj: Anh Tuan Tran
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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