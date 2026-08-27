Rozlučka Albatrosů i s akrobacií nad Přerovem. Průlet nad Moravou má obří ohlasPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Rozlučka Albatrosů i s akrobacií nad Přerovem. Průlet nad Moravou má obří ohlas
Případem loňské krádeže kabelů na železničním koridoru u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku, která na dvě...
Vlakový speciál určený pro přepravu fanoušků fotbalové Sigmy nakonec na sobotní utkání do Ostravy nevyjede,...
Policie obvinila muže kvůli loňské tragické nehodě v Koutech nad Desnou na Šumpersku, při které se auto...
Dobrý skutek a pomoc neznámému člověku se vymstily dvaadevadesátiletému důchodci v obci u Konice na...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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