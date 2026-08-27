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Rozlučka Albatrosů i s akrobacií nad Přerovem. Průlet nad Moravou má obří ohlas

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Po více než dvaceti letech končí cvičné proudové podzvukové letouny L-39C Albatros v Centru leteckého výcviku Pardubice, které spadá pod státní podnik LOM Praha. Dnes odpoledne se naposledy proletí i nad Olomouckým krajem. V plánu je také krátká akrobatická ukázka nad Přerovem.
Rozlučka Albatrosů i s akrobacií nad Přerovem. Průlet nad Moravou má obří ohlas

Rozlučka Albatrosů i s akrobacií nad Přerovem. Průlet nad Moravou má obří ohlas

Zdroj: LOM Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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