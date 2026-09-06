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Skleník můžete využít i v zimě. Jen vyberte ty správné plodiny

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Pokud máte ještě na podzim chuť pěstovat a máte k dispozici skleník, pusťte se do toho! Dejte šanci především rostlinám, které si nepotrpí na teplo. Sklízet můžete klidně i v zimě. Zásobu vitamínů z vlastní zahrádky tak můžete mít po ruce i v období, kdy už to není obvyklé.
Skleník

Skleník

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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