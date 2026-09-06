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Byla vaše úroda melounů bídná? Poučte se z letošních chyb

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I když letošní léto bylo opravdu suché a teplé, naše úroda melounů se příliš nezdařila. Na zahrádce se nám urodilo pár kousků velikosti tenisáku. A to jsme zkusili nasadit různé odrůdy, klasický vodní, cukrový i žlutý. Chyba se stala patrně již při samotné výsadbě. Poradíme vám, jakých chyb se v příštím roce vyvarovat, aby pěstování melounů bylo zaručeně úspěšné.
Sklizeň melounů

Sklizeň melounů

Zdroj: VARŠ
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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