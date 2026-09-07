Hnědnutí tújí nezpůsobuje sucho, ale tři chyby při výsadbě. Většina zahrádkářů si jich všimne, až když je pozdě

Letošní léto funguje jako rentgen zahrady. Červen patřil k třetímu nejteplejšímu od roku 1961, červenec přinesl pouhých 57 % obvyklých srážek a osmnáct tropických dní, a ještě na konci srpna
ČHMÚ hlásil mimořádné sucho v podzemních vodách na většině území. Kdo zasadil túje správně, vidí stres. Kdo udělal chybu při zakládání plotu, vidí katastrofu. Extrémní vedra a srážkový deficit totiž pouze obnažily slabiny, které v kořenové zóně dřímaly měsíce, někdy i roky. Tři z nich se opakují tak často, že si zaslouží rozbor jednu po druhé. Příliš těsný spon: proč nalepené túje v horku kolabují jako první
Zahrádkáři chtějí okamžitý efekt neprůhledné zelené stěny, a tak sázejí dvě i tři sazenice na metr. Jenže kultivar Smaragd potřebuje podle
pěstitelské praxe rozestup 40–60 cm mezi středy jam, Brabant dokonce 50–80 cm. Při menších mezerách si kořeny konkurují o každou kapku vody, koruny se vzájemně stíní a uvnitř porostu se drží vlhkost, která láká houbové choroby.
Těsný spon zabíjí pomalu. V prvních dvou sezonách plot vypadá skvěle: hustý, plný, zelený. Třetí léto, zvlášť pokud přijde vlna veder jako letos, odhalí pravdu: vnitřní jehličí masivně opadává, vnější špičky prosychají a celé sekce plotu se mění v rezavé pruhy. Rozvolnit spon zpětně znamená vykopat a přesadit, což v srpnu představuje další stres. Lepší cesta je počítat s mezerami už při nákupu sazenic.
Zamokřená půda a chybná drenáž: nejdražší výsadbová chyba, kterou odhalí až vedro
Paradoxně největší škody nepáchá sucho samotné, ale jeho protipól: přemokřená, zhutněná nebo jílovitá zemina, ve které kořeny dusí nedostatek kyslíku. Podle odborné studie
Purdue University o stresu jehličnanů neexistuje chemická náprava kořenových hnilob; jedinou obranou zůstává prevence a zlepšení odtoku.
Mechanismus je zákeřný. Těžká půda po dešti zadrží vodu kolem kořenového balu, jemné kořínky se začnou rozkládat a rostlina přestane přijímat živiny. Přijde horký týden a túje reaguje hnědnutím celých větví, zvenku dovnitř, často na straně přivrácené k plotu či zdi, kde se voda hromadí nejvíc. Zahrádkář to vyhodnotí jako nedostatek zálivky a přilije další konev. Tím spirálu urychlí.
Praktický test zabere minutu: vyhrabat půdu 15–20 centimetrů od kmínku do hloubky dlaně. Rozbahněná, lepkavá hlína s pachem po hnilobě signalizuje, že problém tkví pod povrchem. Suchá, drobivá zemina naopak volá po hluboké zálivce: pomalu, vydatně, jednou za tři až čtyři dny místo denního postřiku.
Jak rozeznat výsadbovou chybu od přirozeného opadu a škůdců
Zerav západní každý podzim shazuje starší vnitřní jehličí. Jde o fyziologický proces, který typicky probíhá od září do října a rovnoměrně postihuje vnitřek koruny. Letní hnědnutí vnějších partií, celých sektorů nebo špiček výhonů do tohoto vzorce nezapadá.
Příčina Kde hnědne Kdy Další znaky Výsadbová chyba (spon, půda) Špičky, celé větve, sektory u plotu Léto, po vlně veder Slabý přírůst, opakování na stejných místech Přirozený opad Starší vnitřní jehličí Září–říjen Rovnoměrný, bez skvrn Roztoči Náhodné žlutohnědé skvrny Léto Jemné pavučinky na rubu jehlic Houbové choroby Nepravidelné hnědé až červenohnědé úseky Různé Černé tečky na odumřelých jehlicích
Diagnostika má předcházet jakémukoli zásahu. Kdo rovnou sáhne po hořké soli nebo tekutém hnojivu, riskuje, že léčí symptom a příčinu nechá beze změny.
Kdy ještě zbývá šance na záchranu, a kdy plot vzdát
Zhnědlé jehličí zpět nezezelená. Žádné hnojivo ani zálivka tuhle realitu nezmění. Naděje spočívá v živých pupenech a zdravých kořenech: pokud konce výhonů po ohnutí pružně odskočí a pod kůrou prosvítá zelená vrstva, rostlina dokáže v příští sezoně vytvořit nové obrosty a prázdná místa částečně zakrýt.
Horší prognózu mají túje, u nichž hnědnutí postupuje zvenku dovnitř, celé větve se lámou jako suché klacky a půda kolem kořenů zapáchá. V takovém případě pomůže spíš výměna za novou sazenici, ideálně do září, kdy ještě zbývá čas na zakořenění před zimou. S dusíkatým hnojením v pozdním létě raději nepočítejte: tlačí měkké pletivo do mrazů a zvyšuje riziko zimního poškození.
Vrstva organického mulče o síle 5–8 centimetrů kolem kmínku zpomalí odpařování, stabilizuje teplotu půdy a omezí plevele. Pod mulč ale nepatří plastová fólie, ta kořenům bere vzduch stejně spolehlivě jako zhutněná jílovitá hlína.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková