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Hnědnutí tújí nezpůsobuje sucho, ale tři chyby při výsadbě. Většina zahrádkářů si jich všimne, až když je pozdě

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Tisíce živých plotů po celém Česku začaly hnědnout. Viník ale čekal v zemi už od chvíle, kdy sazenice opustila kontejner.
Hnědnutí tújí nezpůsobuje sucho, ale tři chyby při výsadbě. Většina zahrádkářů si jich všimne, až když je pozdě

Hnědnutí tújí nezpůsobuje sucho, ale tři chyby při výsadbě. Většina zahrádkářů si jich všimne, až když je pozdě

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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