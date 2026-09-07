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Tvrdá dřina a jedno jídlo pořád dokola. Brad Pitt se za půl roku změnil k nepoznání

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Achilles z Tróje patří k nejcitovanějším filmovým proměnám vůbec a lidé se k němu vracejí i po dvaadvaceti letech. Za tou formou ale nestálo dobré světlo ani genetika. Stálo za ní půl roku pod vedením bývalého odstřelovače námořní pěchoty.
Tvrdá dřina a jedno jídlo pořád dokola. Brad Pitt se za půl roku změnil k nepoznání

Tvrdá dřina a jedno jídlo pořád dokola. Brad Pitt se za půl roku změnil k nepoznání

Zdroj: Pitt
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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