Designéři říkají nočním stolkům sbohem. Levnější náhrada nemá nohy, šetří místo a úklid zvládnete za minutu

Důvod je prostý. Většina z nás vedle postele odkládá mobil, sklenici vody a rozečtenou knihu. Na to stačí deska široká 25 centimetrů, zavěšená v úrovni matrace. Podlaha pod ní zůstane prázdná, průchod kolem lůžka se rozšíří a celý pokoj rázem působí vzdušněji. Trend sílí i v roce 2026, velké interiérové weby ho řadí mezi nejukládanější ložnicové inspirace léta.
Kolik ušetříte: české cenovky, které mluví za vše
Nejpřesvědčivější argument leží v kapse. V tuzemských řetězcích pořídíte základní nástěnnou polici za zlomek ceny nejlevnějšího nočního stolku:
Řetězec Police (model / cena) Noční stolek (model / cena) IKEA LACK / 99 Kč BRIMNES / 799 Kč JYSK ABILD / 300 Kč JENSLEV / 750–999 Kč Möbelix SIMPLE / 189 Kč MARLE / 1 999–2 499 Kč
Rozdíl se pohybuje od zhruba 450 korun u nejskromnějších kusů až po více než dva tisíce u designovějších variant. A to počítáme jen jednu stranu postele, u páru se úspora zdvojnásobí. Za ušetřenou částku koupíte slušné závěsné svítidlo, které klasickou stolní lampičku na polici elegantně nahradí.
Proč plovoucí police opticky zvětší i ten nejtěsnější pokoj
Stojící skříňka zabírá zpravidla 40 × 40 centimetrů podlahové plochy, má bočnice, záda, sokl. Všechna ta hmota pohlcuje prostor a drobí ho na kousky. Závěsná deska naproti tomu nechává vidět celou podlahu od čela postele až ke stěně. Oko čte nepřerušenou linii a pokoj vnímá jako otevřenější.
Praktický bonus oceníte při úklidu. Robotický vysavač projede pod policí bez zastavení, mop nepotřebuje obcházet žádné nožičky. Méně překážek znamená méně prachu v rozích, a méně času stráveného na kolenou s hadrem.
Efekt funguje nejsilněji v malých ložnicích panelákových bytů, kde každý decimetr volné podlahy rozhoduje o pocitu z místnosti. Ale i ve větších pokojích přináší závěsné řešení čistší, redukovanější výraz, po kterém současný minimalistický interiér volá.
Zdroj fotografie: Foto: Unsplash Montáž do cihly, betonu i sádrokartonu: na co si dát pozor
Celý koncept stojí a padá s kotvením. Montážní manuál police LACK počítá s pěti šrouby a výslovně upozorňuje, že spojovací materiál musí odpovídat podkladu. Nosnost se dramaticky liší:
Beton a plná cihla – až 20 kg na polici; ideální podmínky, stačí kvalitní hmoždinka typu Fischer DuoPower. Dutá cihla a starší zdivo – hmoždinku volte v delší variantě, která projde omítkou a zachytí se v plném jádru. Sádrokarton – běžná příčka unese kolem 15 kg na kotevní bod, deska Rigips Habito H zvládne až 34 kg na vrut. Klíčové je kotvit minimálně do dvou bodů a upřednostnit dvojité opláštění před jednoduchým.
Panelákový panel je v zásadě betonová stěna, takže paradoxně patří mezi nejpříznivější podklady. Kdo si s vrtáním netroufá nebo nezná skladbu příčky, udělá lépe, když přizve řemeslníka. Pár stovek za montáž je pořád výrazně méně než cena nového stolku.
Kde police přestává stačit a klasický stolek si drží náskok
Upřímně: jakmile vedle postele potřebujete schovat nabíječky, krém na ruce, brýle na čtení a zásobu kapesníků, otevřená deska na zdi naráží na své limity. Zásuvka nočního stolku BRIMNES pojme drobnosti mimo dohled a vede kabely vnitřkem korpusu. Police tohle nedokáže, vše na ní leží na očích, a pokud se věci kupí, vzdušný dojem rychle mizí.
Řešení pro ty, kdo chtějí obojí, nabízí skrytá police za čelem postele.
Apartment Therapy ukazuje variantu s hloubkou kolem 20 až 25 centimetrů, kam se vejde vše podstatné, aniž by cokoli čnělo do prostoru. Čelo zakryje nepořádek, ruka dosáhne na odložené předměty vleže. Elegantní kompromis mezi minimalismem a pohodlím.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková