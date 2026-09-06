Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Zahrada po tropickém létě: Skryté následky, které se objeví v září

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Letošní tropické léto ve znamení extrémních veder dalo zahradě zabrat. Právě v září se mohou projevit následky vysokých teplot, sucha, prudkých dešťů i přehřívání půdy. Některé problémy přitom nejsou vidět okamžitě a objeví se až s příchodem chladnějších dnů.
Malá zahrada

Malá zahrada

Zdroj: Pixabay
Reklama
Další články z Naše zahrada
Stačí správný způsob zalévání. Orchidej se probudí a bude kvést
Stačí správný způsob zalévání. Orchidej se probudí a bude kvést
Shnilá jablka pravidelně likvidujte a nehnojte jimi zahradu
Shnilá jablka pravidelně likvidujte a nehnojte jimi zahradu

Pokud máte na zahradě jabloně, tak se nikdy nevyvarujete situaci, aby některé plody spadly na zem a po...

Křupavé mlsání na zimu: sušená jablka s příchutí
Křupavé mlsání na zimu: sušená jablka s příchutí

Sušená jablka už jsou klasikou – skvělou a zdravou. Když ale toužíte po něčem novém, můžete z nich vytvořit...

Jsou zelená i v září? Pytlíkový trik na dozrávání rajčat funguje
Jsou zelená i v září? Pytlíkový trik na dozrávání rajčat funguje

Díváte se na vaše rajčata na zahradě a zjišťujete, že většina plodů je ještě zelená. Nic moc příjemného...

Vyhoďte nudné túje a vraťte do hry babiččiny floxy: Nádherně voňavé plamenky přežijí všechno
Vyhoďte nudné túje a vraťte do hry babiččiny floxy: Nádherně voňavé plamenky přežijí všechno

Vyhoďte nudné túje a vraťte do hry babiččiny floxy: Nádherně voňavé plamenky přežijí všechno. Spolu s...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.