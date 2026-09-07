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Bylinky ve sklenici vydrží čerstvé i 3 týdny. Stačí do vody přidat 1 věc z každé kuchyně

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Koupená petrželka nebo koriandr zvládnou v běžném balení sotva pár dní a pak zvadnou. Šikovní kuchaři je proto skladují jako řezané květiny, ve sklenici s trochou vody. Aby ten postup...
Bylinky ve sklenici vydrží čerstvé i 3 týdny. Stačí do vody přidat 1 věc z každé kuchyně

Bylinky ve sklenici vydrží čerstvé i 3 týdny. Stačí do vody přidat 1 věc z každé kuchyně

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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