Bylinky ve sklenici vydrží čerstvé i 3 týdny. Stačí do vody přidat 1 věc z každé kuchyně

Koupená petrželka nebo koriandr zvládnou v běžném balení sotva pár dní a pak zvadnou. Šikovní kuchaři je proto skladují jako řezané květiny, ve sklenici s trochou vody. Aby ten postup opravdu fungoval, přidá se k němu ještě jedna drobnost, kterou najdete v každé domácnosti. Právě díky ní natě zůstanou svěží mnohem déle.
Sáček promění sklenici v malý skleník
Tou drobností je obyčejný potravinový nebo mikrotenový sáček. Když ho volně přetáhnete přes sklenici i s natěmi, kolem lístků se uzavře vlhký vzduch a vznikne malý skleník. Bylinky v něm neosychají a drží si svěžest o poznání déle, než když leží volně v lednici.
Princip je přitom jednoduchý. Odříznuté natě nepřestávají pracovat, dál dýchají a ztrácejí vláhu, a proto tak rychle chřadnou. Voda jim ji dodává zespodu a sáček ji udrží i kolem listů. Nechte ho ale jen přehozený, ať pod ním může proudit vzduch. Když ho pevně utáhnete, vlhkost se pod fólií sráží a natě začnou plesnivět.
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Nejdřív bylinky přeberte a odstraňte všechno povadlé, potlučené nebo zažloutlé. Jediný nahnilý lístek totiž brzy nakazí celý svazek. Konce stonků pak čerstvě seřízněte, aby lépe nasávaly vodu.
Do sklenice nalijte jen malé množství studené vody, právě tolik, aby sahala na spodní kousek stonků. Samotné listy musí zůstat nad hladinou, protože ponořené natě rychle změknou a začnou hnít. Přikrytou sklenici nakonec schovejte do lednice, kde chlad ještě zpomalí stárnutí bylinek.
Kolik dní vám bylinky reálně vydrží
Drobnolisté natě, tedy petržel, kopr a koriandr, takhle v chladu obvykle zůstanou použitelné kolem dvou týdnů. Nejvíc vůně a chuti ovšem mají hned první dny po nákupu, takže je zbytečně neschovávejte na později.
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Tři týdny nejsou vyloučené, ale musí se sejít dvě věci. Svazek musí být opravdu čerstvý už při nákupu a voda potřebuje pravidelnou výměnu. V obchodě proto vybírejte sytě zelené natě bez zavadlých a zažloutlých okrajů, ty vám vydrží nejdéle.
Bazalka patří na kuchyňskou linku
Jedna oblíbená bylinka tenhle postup nesnese. Bazalce chlad vyloženě škodí a v lednici jí lístky během chvíle zčernají. Zacházejte s ní jako s kytkou a nechte ji ve sklenici s vodou stát v teple, klidně na lince nebo v okně. Vyhněte se jen ostrému polednímu slunci, které bazalku spálí podobně jako chlad.
Bazalka jako jediná z běžných bylinek chlad nesnese a v lednici jí lístky zčernají. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kam která bylinka patří, shrnuje následující přehled:
Bylinka Kam ji uložit Petržel, kopr, koriandr lednice, sklenice s vodou a sáček navrch Bazalka pokojová teplota, sklenice s vodou Na čem trik nejčastěji ztroskotá Přečtěte si také: Ani cukr, ani med. Do jablečného štrůdlu patří 1 surovina, kterou Rakušanky přidávají celá desetiletí
Nejběžnější chybou je příliš mnoho vody ve sklenici. Stonky mají být namočené jen na pár centimetrů, jinak změknou a začnou zapáchat. Stejně škodí i zapomenutá voda, která se po pár dnech zakalí.
Vyměňte ji proto každé dva až tři dny za čerstvou. Zabere to jen chvilku a právě tenhle návyk rozhoduje, jestli natě vydrží pár dní, nebo celé týdny. A hlídejte si i ten sáček, ať zůstává volný a bylinky pod ním můžou dýchat.
Zdroje: https://www.zahrada.cz/clanky/jak-uchovat-koriandr-cerstvy-az-2-tydny-tipy-pro-skladovani/, https://www.dumazahrada.cz/zahrada/jak-skladovat-kupovane-bylinky-rady-tipy/, https://fresh.iprima.cz/magazin/jak-na-to-tipy-a-triky-v-kuchyni/6-dumyslnych-zpusobu-jak-uchovat-bylinky-dele-ve-skvele-kondici, https://www.cuketka.cz/1623/, https://www.tiscali.cz/bylinky-vam-vydrzi-cerstve-i-3-tydny-staci-je-ulozit-k-1-veci-kterou-mate-doma-uplne-vsichni-716222