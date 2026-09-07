Evropu zasáhnou extrémní vedra. Na některých místech bude až 43°C, horko bude i v Česku

Kdo vyrazil na začátku září do Španělska s představou mírnějšího počasí než během hlavní letní sezony, může být překvapen. Neděle 6. září přinesla do značné části země velmi vysoké teploty a meteorologické výstrahy platí napříč řadou autonomních oblastí. Nejvážnější situace je v částech Andalusie a Katalánska, kde byl kvůli vedru vyhlášen oranžový stupeň.
V Andalusii se týká především vnitrozemských oblastí provincií Córdoba, Jaén a Sevilla, kde mohou teploty vystoupat až ke 40 °C. Zvýšenou pozornost počasí vyžaduje také na Baleárských ostrovech a ve Valencijském společenství, tedy v oblastech, které patří mezi nejvyhledávanější cíle evropských turistů.
Vysoké teploty dorazí i do Česka
Velmi teplo panuje i mimo nejvíce zasažené oblasti. Na Baleárech se během neděle očekávají maxima kolem 36 až 38 °C a žlutá výstraha se vztahuje téměř na celé souostroví. Už během dopoledne přitom některé místní stanice zaznamenávaly hodnoty přes 35 °C. V Katalánsku se během dne teploty rovněž rychle dostávaly nad 35 °C. Nejde přitom pouze o horká odpoledne.
Nepříjemné mohou být také noci, během nichž zůstává v části středomořského pobřeží a na jihu země velmi teplo a budovy se prakticky nestihnou ochladit. Pro turisty bez klimatizovaného ubytování tak může být právě noční vedro stejně náročné jako pobyt venku během dne.
Složitější podmínky čekají také návštěvníky Kanárských ostrovů. Vedle vysokých teplot se zde místy objevuje calima, tedy jemný saharský prach unášený vzduchem, který může zhoršovat dohlednost a vytvářet nepříjemné podmínky zejména pro lidi citlivé na kvalitu ovzduší. Na některých ostrovech se navíc přidává silnější pasát s možností velmi výrazných nárazů větru.
Přidají se další komplikace
Saharský prach může zasahovat rovněž jižní části španělské pevniny. Kombinace horka, suchého vzduchu a prachu tak může být při delším pobytu venku podstatně únavnější, než samotná hodnota na teploměru napovídá.
Pozornost si zaslouží také pobřeží Andalusie. V oblasti Cádizu a Gibraltarského průlivu platí žlutá výstraha kvůli nepříznivým podmínkám na moři. Večer a během noci se zde očekává silný východní vítr, který může na otevřeném moři dosahovat rychlosti přibližně 50 až 61 kilometrů za hodinu. Pro dovolenkáře tak současná situace neznamená pouze potřebu chránit se před sluncem a omezit pohyb během nejteplejší části dne. Vyplatí se sledovat také místní výstrahy na plážích a aktuální podmínky před výlety lodí či dalšími aktivitami na moři.
aemet.es, efe.com, europapress.es, larazon.es