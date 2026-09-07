Kateřina Marie Fialová před premiérou Saturnina: Trémou se potím a luxuji byt

Tomáš Kyselka (Jirotka) a Kateřina Marie Fialová (Barbora) - ukázka ze zkoušky muzikálu Saturnin v Divadle Hybernia Muzikál Saturnin - Kateřina Marie Fialová (Barbora) Zbigniew Kalina a Kateřina Marie Fialová - ukázka ze zkoušky muzikálu Saturnin v Divadle Hybernia Muzikál Saturnin - hudbu a texty písní napsal Roman Říčař Muzikál Saturnin - režisér Tomáš Dianiška Herecký tým muzikálu Saturnin v Divadle Hybernia Ukázka ze zkoušky muzikálu Saturnin v Divadle Hybernia Muzikál Saturnin - Tomáš Kyselka a Radek Melša (Jirotka)
Herečka Kateřina Marie Fialová (29) získala v muzikálovém zpracování legendárního Saturnina roli Barbory. Humorista Zdeněk Jirotka ji ve své knize vykreslil jako nesmělé děvče, které se však za určitých okolností dokáže cílevědomě vydat za svým. Kateřina přiznává, že se od své postavy v mnohém liší. „Moc jí podobná nejsem. Už jsem si asi v životě prošla nějakými věcmi, takže ta nesmělost je někdy z nedopatření. Nemám ji ve své škále osobnosti. Když něco chci, tak to řeknu,“ říká herečka pro Aplausin.cz.
Právě odlišnost její vlastní povahy od Barbory je pro ni při zkoušení jednou z největších hereckých výzev. „Pro mě je to docela těžká role. Lehce se mi to hraje, protože nemusím nic moc dělat, a zároveň je to těžké, protože musím upozadit svůj temperament. Všechno ve mně kumuluje. Vypustím to ze sebe až doma. Jdu se psy ven a tam běháme, skáčeme, křičím a to potřebuji,“ popisuje s úsměvem.
Hudbu k prvnímu muzikálovému zpracování Saturnina napsal Roman Říčař, kterého herečka označuje za geniálního autora. „Hudba je fenomenální. Roman Říčař je geniální, co napsal za hudbu. Má moderní zvuk, ale zároveň jsou z ní cítit třicátá léta. Má to šmrnc,“ říká a dodává „Na jevišti si však musím dávat pozor na akustiku. Některá místa jsou hluchá, na tom místě neslyším vůbec nic. Ani sebe,“ upozorňuje.
Premiéra muzikálu Saturnin je v Divadle Hybernia naplánována na 12. září. Kateřina Marie Fialová o sobě otevřeně říká, že je trémistka. Nervozita se u ní navíc projevuje velmi fyzicky. „Začnu se vždycky hodně potit. To diváci poznají. Mám saténový kostým, tak to budou koláče v podpaží,“ směje se.
K přípravě na premiéru patří také její osobitý rituál. „Musím si uklidit byt, abych měla čisto. Vybíjím energii luxováním. Pak mrknu ještě na texty a jsem stoprocentně připravená na premiéru,“ prozradila pro Aplasuin.cz. Zvláštní je podle ní také to, co se děje bezprostředně po premiéře. „Hned po premiéře jde scénář do knihovny a pak už ho nevytáhnu,“ dodává.
Kateřina Marie Fialová by zároveň ráda přilákala na představení především mladší generaci. Saturnin je podle ní stále legendou, nové muzikálové zpracování však nabízí modernější pohled. „Saturnin je legenda a toto zpracování je modernější. Pořád si to udržuje správné divadelní prostředky a je to zábavné. Když přijdou na představení, zároveň si splní povinnou četbu,“ říká s nadsázkou.
Zároveň ale upozorňuje, že divadelní verze přináší i drobné úpravy oproti knize. Sama má s podobným „zjednodušením“ zkušenost ze studentských let. „Mně se stalo u maturity, že jsem viděla představení a u zkoušky jsem to vydávala za četbu,“ přiznává se smíchem Kateřina Marie Fialová. Muzikál Saturnin podle slavného románu Zdeňka Jirotky uvede v premiéře 12. září pražské Divadlo Hybernia.
V hlavních rolích se představí: Zbigniew Kalina (Saturnin), Jakub Tvrdík (Saturnin), Kateřina Marie Fialová (Barbora), Vítězslava Karolová (Barbora), Erika Stárková (Tetička Kateřina), Kateřina Bohatová (Tetička Kateřina), Radek Melša (Jirotka), Tomáš Kyselka (Jirotka), Dalibor Gondík (Doktor Vlach), Bronislav Kotiš (Doktor Vlach), Jaromír Dulava (Dědeček), Jan Krafka (Dědeček). Zdroj: Aplausin.cz