„Neslyším vás, nainstalujte si opravu.“ Hackeři ze Severní Koreje zneužívají videohovory a už ukradli desítky milionů

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„Neslyším vás, nainstalujte si opravu.“ Hackeři ze Severní Koreje zneužívají videohovory a už ukradli desítky milionůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Severokorejská hackerská skupina BlueNoroff proměňuje běžné pracovní videohovory v bránu pro instalaci malwaru, a její metody už kopírují další útočníci po celém světě.
do počítače aplikaci
Zdroj: Foto: User:Kowalski7cc / Creative Commons / CC BY-SA
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