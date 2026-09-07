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„Neslyším vás, nainstalujte si opravu.“ Hackeři ze Severní Koreje zneužívají videohovory a už ukradli desítky milionů

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Severokorejská hackerská skupina BlueNoroff proměňuje běžné pracovní videohovory v bránu pro instalaci malwaru, a její metody už kopírují další útočníci po celém světě.
do počítače aplikaci

do počítače aplikaci

Zdroj: Foto: User:Kowalski7cc / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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