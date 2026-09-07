Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Dvě seniorky dělí pět let věku. Nový systém má jejich penze navyšovat v jiných termínech

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stejná výše důchodu ještě nemusí znamenat stejné zvýšení ve stejnou dobu. Připravovaná změna má část penzí navyšovat podle dosaženého věku, takže mezi dvěma seniorkami může rozhodovat několik málo let.
Nový systém má jejich penze navyšovat v jiných termínech.

Nový systém má jejich penze navyšovat v jiných termínech.

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z Byznys trendy
Žena půjde do důchodu v roce 2027. Za stejnou dobu práce se jí penze vypočítá jinak než lidem před ní
Žena půjde do důchodu v roce 2027. Za stejnou dobu práce se jí penze vypočítá jinak než lidem před ní
Žena pobírá výchovné za dvě děti. Od roku 2027 se tato část její penze podle platných pravidel přestane zvyšovat
Žena pobírá výchovné za dvě děti. Od roku 2027 se tato část její penze podle platných pravidel přestane zvyšovat

Výchovné za dvě děti z penze nezmizí. Od ledna 2027 se ale podle nyní platné úpravy změní způsob valorizace...

Dvě ženy porodí jen několik týdnů od sebe. Matka dítěte narozeného v roce 2027 dostane o 50 tisíc korun více
Dvě ženy porodí jen několik týdnů od sebe. Matka dítěte narozeného v roce 2027 dostane o 50 tisíc korun více

Stačí, aby se jedno dítě narodilo na konci prosince a druhé začátkem ledna. Přesto může být mezi rodinami...

Starší muž přijde o práci v prosinci 2026, kolega až v lednu 2027. Podpora se jim může počítat úplně jinak
Starší muž přijde o práci v prosinci 2026, kolega až v lednu 2027. Podpora se jim může počítat úplně jinak

Rozdíl několika týdnů může být u staršího zaměstnance citelný. Vláda chce od ledna 2027 změnit podporu v...

Důchodci chtějí znát své penze pro rok 2027: O konečné valorizaci stále není rozhodnuto
Důchodci chtějí znát své penze pro rok 2027: O konečné valorizaci stále není rozhodnuto

Do začátku roku 2027 zbývají čtyři měsíce, přesto příjemci důchodů stále nemají definitivně jasno, o kolik...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

Web se zaměřuje na témata z oblasti byznysu, financí, investic a moderního podnikání. Čtenáři zde najdou články o nových trendech, změnách na trhu, inovacích i podnikatelských strategiích, které ovlivňují firmy i jednotlivce. Obsah propojuje ekonomické souvislosti s praktickým pohledem na to,...

Všechny články tohoto autora →
Byznys trendy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.