Dvě seniorky dělí pět let věku. Nový systém má jejich penze navyšovat v jiných termínech

Vedle klasické valorizace, která se týká penzí obecně a vychází z vývoje cen a mezd, se má rozšířit také takzvaná věková valorizace. V současnosti se důchod automaticky zvyšuje o 1 000 korun při dosažení 85 let a následně o další 2 000 korun ve 100 letech.
Nový návrh počítá s mnohem častějšími věkovými hranicemi. První zvýšení o 500 korun měsíčně má přijít už při dosažení 80 let, dalších 500 korun v 85, 90 a 95 letech a při dosažení stovky dalších 1 000 korun. Celkové zvýšení z titulu věku by tak ve sto letech dosahovalo 3 000 korun měsíčně, tedy stejného součtu jako podle dnešních pravidel, peníze by se však seniorům rozložily do delšího období.
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Pětiletý rozdíl může znamenat jiný okamžik přidání
Rozdíl je dobře patrný na dvou seniorkách, které od sebe dělí pět let. Pokud jedné bude například 80 let a druhé 75, starší žena by po zavedení nových pravidel splnila podmínku pro první pětistovku, zatímco mladší by na stejné zvýšení čekala až do svých osmdesátin.
Rozhodující přitom nemá být délka pobírání důchodu ani jeho současná výše, ale dosažení konkrétní věkové hranice. Zvýšení má náležet od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém člověk příslušného věku dosáhne. Ve výsledku tedy mohou dva lidé s velmi podobným důchodem dostávat věkové zvýšení v rozdílných letech pouze proto, že se narodili s několikaletým odstupem.
Myslí se také na lidi, kterým už bylo přes osmdesát
Návrh řeší i seniory, kteří některou z nových věkových hranic překročí ještě před spuštěním systému. Pokud by změna začala platit od ledna 2027, lidem ve věku od 80 do 84 let by se měl důchod od ledna dorovnat o 500 korun. Senioři mezi 85 a 89 lety už mají podle současných pravidel započítanou tisícikorunu za dosažení 85 let, proto by další dorovnání nedostali.
U lidí mezi 90 a 94 lety návrh počítá s dodatečnými 500 korunami a ve věku od 95 do 99 let s dorovnáním o 1 000 korun. Smyslem přechodných pravidel je, aby starší důchodci nebyli znevýhodněni jen proto, že příslušných narozenin dosáhli ještě před účinností nové úpravy.
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Zatím nejde o definitivně platné pravidlo
Se změnou se počítá od 1. ledna 2027, v tuto chvíli však ještě není definitivní. Vláda novelu zákona o důchodovém pojištění schválila v červenci a návrh byl 27. července 2026 předložen Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk 270.
K 6. září ještě nebyl parlamentní proces dokončen a projednávání bylo zařazeno na schůzi začínající 8. září. Aby nová pravidla skutečně začala platit, musí návrh projít Parlamentem a následně legislativní proces dokončit podpis prezidenta. Pro seniory je proto nyní důležité rozlišovat mezi již platnými pravidly a změnou, kterou vláda teprve prosazuje.
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