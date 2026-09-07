Sparťan Alcócer napodobil Chorého. Ohnal se po sokovi, rozhodčí se ale slitoval

Neděle 6. září 2026, Malšovická aréna, stav 2:1 pro domácí. Mack vhazuje aut, míč je odvrácen, a pak přijde moment, který nemá s fotbalem nic společného. Sparťanský útočník Josimar Alcócer se podle živého přenosu „lehce ohnal rukou“ po hradeckém střelci Micku van Burenovi. Rozhodčí Radina pískne až po chvíli, VAR Pavla Ochotnického neintervenuje. Žádná karta, žádný zásah. O den dřív prošel bez okamžitého trestu i slávistický Chorý po kontaktu s brankářem Hrdinou. Dva víkendové excesy, dvě pražská S, nulový disciplinární dopad na hřišti.
Padesátá pátá minuta a ticho z vozu VAR
Alcócer měl v tu chvíli v kapse žlutou kartu ze 43. minuty. Jakýkoli další trest, druhá žlutá, natož rovnou červená, by Spartu v rozjeté honičce za vyrovnáním okamžitě oslabil. Nic z toho nepřišlo. Z dostupného živého záznamu plyne, že rozhodčí situaci zaregistrovali, ale nevyhodnotili ji jako zákrok na přímou červenou ani jako moment vyžadující zásah videa. Proč přesně, to bez zveřejněné komunikace rozhodčích nelze říct. Jisté je jen to, že Alcócer dohrál bez dalšího trestu a v oficiálním zápise mu zůstala jediná žlutá.
Paralela s Chorým se nabízí sama. I sobotní incident při výhře Slavie 4:0 nad Zbrojovkou skončil bez mimořádného disciplinárního zásahu v oficiálním zápisu. Dva případy za 24 hodin, oba zachycené kamerami, oba bez okamžité sankce; to není prokázaný systémový trend, ale je to dost na to, aby se znovu otevřela debata o tom, kde přesně leží hranice pro zásah VAR u jednání mimo souboj o míč.
Sparta a její nejhorší start od roku 2005
Porážka 1:2 v Hradci ale není jen o jednom incidentu. Po sedmi kolech Chance Ligy má Sparta devět bodů, bilanci 3–0–4 bez jediné remízy. Podle ligového reportu jde o nejhorší vstup do soutěže za posledních jednadvacet let. Slavia po sobotě drží sedmnáct bodů. Osmibodová ztráta na lídra v září ještě neznamená konec titulových ambicí, ale z každého dalšího kola dělá tlakový zápas, kde chyby stojí víc než obvykle.
Statistiky z Hradce přitom vypadají paradoxně: Sparta držela míč ze 70 %, její očekávané góly (xG 1,18) byly téměř vyrovnané s domácími (1,14). Jenže zápas rozhodly dvě rány Hradce v první půli a Letenští znovu jen dotahovali. Hradec výhrou poskočil v tabulce před Spartu a měl ještě k dobru odložený zápas. Z porážky se tak stává nejen disciplinární, ale i tabulkový průšvih.
Může přijít trest dodatečně?
Teoreticky ano. Statut Disciplinární komise LFA v článku 3, odstavci 14 říká, že komise rozhodnutí rozhodčích nepřezkoumává, s výjimkami:
- administrativní pochybení rozhodčího,
- přečin, který rozhodčí neviděl,
- závažné následky, zejména zranění.
U Alcócera bude klíčové, zda komise vyhodnotí, že sudí moment skutečně neviděl, nebo že ho viděl a vědomě nechal bez karty. V druhém případě je prostor pro dodatečný postih výrazně užší. DK LFA zasedá zpravidla každý týden po ligovém kole; bez čtvrtečního komuniké nelze říct nic definitivního. Totéž platí pro Chorého.
Zbytečný hazard v nejhorší možnou chvíli
Pro Spartu je podstatný širší obrázek. Alcócer patří k hlavním ofenzivním jménům úvodu sezony. Ohnat se po soupeři za stavu 2:1 v 55. minutě, se žlutou kartou v kapse, v zápase, který tým zoufale potřebuje otočit, to je hazard, který si mužstvo s devíti body ze sedmi kol nemůže dovolit. Tentokrát to prošlo. Příště nemusí.
Sparta hraje v dalším kole doma s Jabloncem. Alcócer by měl být k dispozici, automatický trest za incident v Hradci nedostal. Otázka zní, jestli si Letenští uvědomují, že v krizi, kterou prožívají, je každý zbytečný exces luxus, na který nemají kredit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl