Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Sparťan Alcócer napodobil Chorého. Ohnal se po sokovi, rozhodčí se ale slitoval

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Alcócer se v 55. minutě zápasu v Hradci lehce ohnal rukou po van Burenovi, a odešel bez trestu, stejně jako den předtím Chorý na Slavii.
Sparťan Alcócer napodobil Chorého. Ohnal se po sokovi, rozhodčí se ale slitoval

Sparťan Alcócer napodobil Chorého. Ohnal se po sokovi, rozhodčí se ale slitoval

Zdroj: Lenka Gillová pro SportyŽivě.cz
Reklama
Další články z SportyŽivě
Čvančara po vítězném návratu proti Spartě překvapil. Za konec v Německu mohly peníze
Čvančara po vítězném návratu proti Spartě překvapil. Za konec v Německu mohly peníze
Šampionka Nosková si zahrávala s osudem. Na US Open nevyužila 6 mečbolů, nakonec ale slaví postup
Šampionka Nosková si zahrávala s osudem. Na US Open nevyužila 6 mečbolů, nakonec ale slaví postup

Wimbledonská šampionka Linda Nosková potřebovala v osmifinále US Open šest mečbolů, aby zdolala Martu...

Nedávná jednička Slavie i reprezentace na útěku. Staněk jde za penězi k Saúdům
Nedávná jednička Slavie i reprezentace na útěku. Staněk jde za penězi k Saúdům

Jindřich Staněk vypadl ze soupisky Slavie pro Ligu mistrů. Teď míří na hostování do saúdského Al Hazemu.

Kapitán Sparty Karabec přišel po ligovém fiasku s Hradcem s tvrdou kritikou celého týmu
Kapitán Sparty Karabec přišel po ligovém fiasku s Hradcem s tvrdou kritikou celého týmu

Sparta je po sedmi kolech desátá s devíti body, ztrácí osm bodů na Slavii a její nový kapitán veřejně...

Pod trenérem Sparty Priskem se po blamáži v Hradci houpe židle. Přiznal, že v týmu chybí správné vazby
Pod trenérem Sparty Priskem se po blamáži v Hradci houpe židle. Přiznal, že v týmu chybí správné vazby

Sparta v sedmi ligových kolech čtyřikrát prohrála, v tabulce je desátá a z hostujícího sektoru v Hradci...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.