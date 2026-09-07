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Android čeká velká aktualizace, v září přijde 5 nových funkcí. Některé budou tak unikátní, že je jinde nenajdete

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Google 1. září 2026 spustil zářijový Android Drop, kvartální balík 5 nových funkcí, z nichž dvě nemají přímou obdobu ani u Applu, ani u Samsungu.
Telefon, Pixel

Telefon, Pixel

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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