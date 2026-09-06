Pohanka za 30 Kč nahradí hnojivo, salát i bylinky. Stačí ji vysít v září a nechat pracovat. Většina Čechů ji zná jen jako kaši

Začátek září, záhon po sklizni rajčat nebo fazolí – holou hlínu okamžitě zaplní pýr a lebeda. Alternativa ke hnojivu nebo ponechání půdy ladem je pohanka obecná: rychle klíčí, vytvoří hustý kryt a na konci sezony ji spolehlivě zahubí první mráz bez postřiků či přihnojování.
Ekonomika a výnosnost
Cenová kalkulace vyznívá ve prospěch pohanky více než dobře. Půlkilové balení osiva stojí 29 Kč (kilové 49 Kč) a při doporučeném polním výsevku 40–55 kg/ha (což odpovídá zhruba 4–5,5 g na m²) jedno malé balení vystačí na 91–125 m². Metr čtvereční osiva tak vyjde na 0,23–0,32 Kč. Pro srovnání, 0,5 l lahvička organického HNOJÍKu za 99 Kč pokryje 12,5 m²; za tutéž plochu zaplatíte za pohankové osivo necelé 4 Kč – rozdíl je výrazný.
Jak pohanka pracuje
Rychlost startu je klíčová: semena prorazí povrch za 3–5 dnů, a jakmile se rozloží první pravé listy, rostlina rychle stíní půdu. Do dvou týdnů vznikne kompaktní listový koberec, který dusí většinu jednoletých plevelů. Pod povrchem hustá síť jemných kořenů obsadí svrchní vrstvu půdy a vylučuje slabé organické kyseliny, jež rozpouštějí těžko dostupný fosfor — ten pak zůstane v biomase a po zapravení se vrátí následné plodině (viz SARE).
Další přínosy
Kvetoucí pohanka v září přitahuje opylovače a prospěšný hmyz, což je vítané v době, kdy většina letních zdrojů nektaru už odkvétá. Když přijde první slabý mráz kolem 0 °C (v nížinách obvykle přelom září a října, v teplejších oblastech až kolem poloviny října), pohanka zmrzne a zhroutí se; mělce zapravena do půdy se rychle rozkládající biomasa promění v humus.
Mladé listy do kuchyně a bezpečnost
Mladé listy a jemné vrcholky sklizené před květem chutnají jemně nakysle, připomínají šťovík, a hodí se do salátů, smoothie nebo do polévky přidané těsně před podáváním. Sušené listy lze použít jako bylinkový čaj bohatý na rutin a polyfenoly; studie v
European Food Research and Technology potvrzují vysokou antioxidační aktivitu a obsah vlákniny a bílkovin v sušině. Pozor však na fagopyrin — látku, která může u citlivých osob vyvolat fotosenzitivní reakci kůže; v květech je ho více než v mladých listech. Proto sklízejte výhradně mladou zeleň, konzumujte ji spíše jako doplněk a ne jako každodenní hlavní chod. Kdy a kde v Česku sázet
V teplých nížinách (Polabí, jižní Morava, dolní Povltaví) má výsev na začátku září reálnou šanci dorůst do fáze pro listovou sklizeň i dostačující biomasu pro zapravení. Ve středních polohách okolo 400 m n. m. je časové okno užší, ale stále dostačující pro solidní pokryv. V podhůří a chladnějších kotlinách, kde první mráz přichází už v polovině září, slouží spíš jako rychlá zelená hmota bez ambice na kuchyňskou sklizeň.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Praktický postup výsevu Odkliďte zbytky předchozí plodiny. Mělce nakypřete a přitlačte povrch, pohanka potřebuje pevnější seťové lůžko. Rozhoďte semeno v dávce 4–5 g na m² a lehce zahrabte do hloubky 1–3 cm. V suchém počasí zalijte. Počkejte na rychlý start a vznik listového krytu.
Pro srovnání: svazenka snáší mrazy až k −6 °C a hodí se na pozdější podzimní termíny — pohanka exceluje v rychlém zářijovém startu, svazenka vydrží déle. Obě plodiny se proto mohou doplňovat: pohanka pro září, svazenka pro říjen.
Krátká historická poznámka
Pohanka má v českém prostředí dlouhou historii; etnografické záznamy Akademie věd zmiňují „pohankovou kaši“ a valašský
kontrabáš jako regionální speciality. Od 18. století ji pak z polí vytlačily výnosnější obilniny a později brambory, takže její role jako krycí meziplodiny zůstala v povědomí méně viditelná, přestože v zahraničí ji farmáři tradičně v této roli používají.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák