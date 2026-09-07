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Šampionka Nosková si zahrávala s osudem. Na US Open nevyužila 6 mečbolů, nakonec ale slaví postup

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Wimbledonská šampionka Linda Nosková potřebovala v osmifinále US Open šest mečbolů, aby zdolala Martu Kosťukovou 7:5, 5:7, 6:4 a poprvé v kariéře prošla do čtvrtfinále v New Yorku.
Šampionka Nosková si zahrávala s osudem. Na US Open nevyužila 6 mečbolů, nakonec ale slaví postup

Šampionka Nosková si zahrávala s osudem. Na US Open nevyužila 6 mečbolů, nakonec ale slaví postup

Zdroj: Wimbledon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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