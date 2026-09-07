Šampionka Nosková si zahrávala s osudem. Na US Open nevyužila 6 mečbolů, nakonec ale slaví postup

Neděle 6. září 2026, Louis Armstrong Stadium. Nosková vede 7:5, 5:3, podává na vítězství ve druhém setu. Dva mečboly. Dva neproměněné. A pak se začne hrát úplně jiný zápas, takový, ve kterém česká tenistka balancuje mezi postupem a kolapsem téměř celou hodinu. Kosťuková sebere čtyři gamy v řadě, vezme si druhou sadu 7:5 a ve třetím setu smaže ztrátu brejku. Nosková odvrátí další tři mečboly, než šestý konečně promění. Výsledek 7:5, 5:7, 6:4 zní čistě. Cesta k němu čistá nebyla.
Hodina mezi prvním a posledním mečbolem
Pět neproměněných mečbolů není jen statistika. Je to pět momentů, kdy hráčka stojí jeden úder od vítězství, a pokaždé odejde s prázdnou. Dva přišly ve druhém setu za stavu 5:4 na podání Noskové. Kosťuková je ustála, pak vzala čtyři gamy za sebou a vyrovnala na sety 1:1. Ve třetím setu Nosková znovu brejkla, znovu vedla, znovu se dostala k mečbolům. Tři. A znovu je nechala projít.
Teprve šestý mečbol byl ten poslední. Od prvního uplynula skoro hodina hry.
Sama Nosková po zápase přiznala, že duel byl emočně těžší než fyzicky. Mluvila o nervech, které cítila od začátku, a o obrovské úlevě, když poslední bod konečně padl. „Spadl mi velký kámen ze srdce,“ popsala pocit, který si asi dokáže představit každý, kdo někdy musel dokončit něco, co mělo být dávno hotové.
Kosťuková nebyla jen statistkou dramatu
Bylo by snadné napsat, že Nosková selhávala. Přesnější je říct, že Kosťuková odmítala prohrát. Ukrajinská tenistka nasazená jako jedenáctka turnaje má s Noskovou letošní historii: v Madridu ji porazila, ve wimbledonském semifinále dostala 4:6, 4:6. V New Yorku se rozhodla, že třetí grandslamový zápas sezony proti české hráčce jen tak neodevzdá.
Pět odvrácených mečbolů vyžaduje kombinaci odvahy a kvality. Kosťuková opakovaně tlačila v momentech, kdy většina hráček přijme porážku. Bez podrobného rozboru bod po bodu nelze říct, kolik z těch pěti bodů rozhodla chyba Noskové a kolik vítězný úder soupeřky. Dostupné zdroje ukazují na kombinaci nervů na české straně a odhodlání na ukrajinské. Obojí je legitimní vysvětlení.
Jedenáct grandslamových výher v řadě
Dramatický průběh může svádět k závěru, že Nosková není ve formě. Čísla říkají opak. Výhrou nad Kosťukovou natáhla sérii na jedenáct grandslamových vítězství v řadě, počítáno od wimbledonského titulu, kde ve finále porazila Karolínu Muchovou, byť i tam musela v závěru překonat nervózní momenty s neproměněnými mečboly.
Vzorec se opakuje: Nosková umí vyhrávat velké zápasy, ale neumí je zavírat čistě. Na Wimbledonu to stačilo na titul. Na US Open to stačilo na první čtvrtfinále v kariéře. Otázka je, jestli to bude stačit proti soupeřce, která čeká v dalším kole.
Nosková se stala nejmladší Češkou ve čtvrtfinále US Open od Daji Bedáňové v roce 2001. V českém singlovém kontextu nese vlajku sama: Kateřina Siniaková vypadla po porážce s Naomi Ósakaovou 2:6, 7:5, 1:6 a Jiří Lehečka skončil na Stefanosu Tsitsipasovi. Poslední česká semifinalistka v New Yorku byla Karolína Muchová v roce 2023, poslední finalistka Karolína Plíšková v roce 2016.
Sabalenková a sedmnáct výher čekají
Ve čtvrtfinále stojí světová jednička Aryna Sabalenková, která na US Open vyhrála sedmnáct zápasů v řadě. Její poslední porážka v New Yorku? Finále 2023 proti Coco Gauffové. Od té doby dva tituly po sobě a pokračující dominance.
Vzájemná bilance mluví jasně: Sabalenková vede 2:0. V Adelaide 2023 vyhrála finále 6:3, 7:6(4), v Indian Wells 2026 semifinále 6:3, 6:4. Nosková v žádném z těchto zápasů neuhrála set.
Papírově je to nejtěžší možný los. Jenže Nosková už není hráčka, která se do čtvrtfinále grandslamu dostává poprvé s údivem v očích. Je šestá na světě, úřadující wimbledonská šampionka a právě prokázala, že i když se jí rozpadne koncovka, dokáže se sebrat a zápas dotáhnout. Čtvrtfinále je na programu v úterý nebo ve středu 8.–9. září, přesný čas určí oficiální rozpis. V Česku přenáší Eurosport.
Šest mečbolů, hodina nejistoty, tři sety. A přesto postup. Pokud Nosková dokáže přenést odolnost z osmifinále do čtvrtfinále a přidat k ní čistší koncovku, Sabalenková dostane zápas, jaký v New Yorku tři roky nepoznala.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný