Karafa z kredence se prodala za 780 000 Kč. O ceně rozhodly tři detaily, které většina lidí přehlédne

Rozdíl mezi oběma kusy nevytvořilo ani stáří, ani krása broušení. Rozhodly tři drobné stopy, které většina majitelů přehlédne: výrobní značka skláře, puncovní označení kovu a mistrovská značka stříbrníka. Právě na trojici konkrétních karaf z odlišných cenových pater lze ukázat, jak tyto detaily posouvají předmět z kategorie dekorace do sběratelské ligy. Abychom to doložili, porovnali jsme českou art deco karafu Moser, londýnský pár se stříbrnou montáží a vzácný ruský kus vydražený u Christie’s.
Tři karafy, tři cenová patra, a co je od sebe dělí
Na spodním stupni stojí ambrová karafa Moser z československé produkce třicátých let. Značená sklárnou, elegantní, v intaktním stavu. Cena: 21 400 Kč. Hodnotu tu nese především jméno Moser, sklárna, jejíž výrobky podle oficiálních stránek nesou neodstranitelnou značku, která se v průběhu dekád proměňovala. Kovová montáž chybí, a tím pádem schází i druhá a třetí vrstva atribuce.
O stupeň výš najdeme párové karafy se stříbrnou montáží z Londýna, rok výroby 1984, v nabídce pražského Antique Cinolter za 78 000 Kč. Broušené sklo doplňuje sterling 925/1000 o hmotnosti 4,6 kilogramu. Na kovu jsou vyraženy anglické puncy: sponsor’s mark IF&SON LTD (firma Israel Freeman & Son Ltd), značka ryzosti, označení zkušebního úřadu i datové písmeno. Každý z těchto otisků řeší jinou otázku: kdo předložil kov k ověření, jaká je jeho ryzost, kde proběhlo zkoušení a kdy.
Na vrcholu pyramidy sedí ruská karafa z let 1908–1917, vydražená u Christie’s 27. listopadu 2017 za 27 500 liber. Při kurzu ČNB 28,292 Kč za libru ke dni 7. 8. 2026 vychází přepočet na 778 030 Kč. Broušené sklo tu obepíná pozlacená stříbrná montáž s figurálním víkem v podobě hlasatele a ruským nápisem. A klíčový detail: popis lotu u Christie’s uvádí mistrovskou značku Mariana Sokolovského, stříbrníka spojeného s moskevskou pobočkou Fabergé.
Proč značka, punc a rytina mění pravidla hry
Každá z těchto tří stop ověřuje jinou vrstvu autenticity. Značka sklárny připisuje předmět konkrétní dílně; u Moseru jde o vypalovaný nebo leptaný identifikátor, jehož podoba se v čase měnila. Puncovní označení garantuje materiál a jeho ryzost; v britském systému navíc prozrazuje místo zkoušení i rok. Mistrovská značka nebo rytina pak dodává autorství, a tím i sběratelskou provenienci.
Teprve souhra všech tří vrstev vytváří silný tržní příběh. Ilustruje to cenová mapa českého trhu:
- Starší karafa bez výrazné atribuce: 1 600 Kč
- Broušená karafa s německým puncem Ag 800/1000 a osvědčením Puncovního úřadu: 8 300 Kč
- Karafa se stříbrnou aplikací Ag 800/1000, puncovaná, intaktní: 10 600 Kč
- Značená Moser, art deco, bez kovové montáže: 21 400 Kč
- Párové karafy, sterling 925, anglické puncy, identifikovaná firma: 78 000 Kč
- Autorsky připsaná montáž s vazbou na Fabergé: 778 030 Kč
Samotné stříbro cenu zvedá, ale na aukční násobky nestačí. Teprve čitelná autorská stopa, jako Sokolovského značka, kterou Christie’s odvozuje z memoárů Franze Birbauma, hlavního designéra Fabergé, katapultuje předmět do jiné kategorie.
Jak doma rozpoznat potenciální sběratelský kus
Podle nás zvládne první filtr provést kdokoli s fotoaparátem a trpělivostí. Osa je jednoduchá: kdo vyrobil sklo, kdo garantuje kov, kdo dělal montáž. Pokud na jednom kuse najdete odpověď na všechny tři otázky, máte důvod jít dál.
Praktický postup vypadá takto:
- Hledejte značku sklárny – bývá na dně, u hrany nebo na patce. U Moseru jde o neodstranitelný identifikátor; v případě nejistoty sklárna doporučuje zaslat fotografie svým specialistům.
- Nafotografujte každý punc zvlášť i v celku – makro snímek kolmo k povrchu, při bočním denním světle, z více úhlů. Přidejte měřítko. U britského stříbra pozor: londýnský zkušební úřad upozorňuje, že sponsor’s mark nemusí označovat skutečného výrobce, pouze osobu odpovědnou za předložení kovu ke zkoušce.
- Ověřte kompletnost – chybějící zátka nebo poškozená montáž snižují hodnotu dvojím způsobem: esteticky i důkazně, protože s chybějící částí někdy mizí i část značek.
- Obraťte se na specialistu – u podezření na Moser přímo na zákaznický servis sklárny, u stříbrné montáže na starožitníka se znalostí punců nebo na spotřebitelskou poradnu Puncovního úřadu. Antique Cinolter i Czechantik popisují totožný vstupní krok: fotografie e-mailem, poté osobní schůzka. Cenu z pouhého snímku určit nelze.
Proč vazba na Fabergé vystřelí cenu do statisíců
Trh starožitností neoceňuje pouhou starobylost. Oceňuje zařazení předmětu do konkrétního autorského a historického okruhu. Marian Sokolovský pracoval pro moskevskou pobočku Fabergé; tuto informaci Christie’s opírá o vzpomínky Franze Birbauma, a právě ona proměňuje anonymní „ruské stříbro“ v kus navázaný na jedno z nejsilnějších jmen světového sběratelství. Figurální víko v novoruském stylu, parciální zlacení a ruský nápis pak dotvářejí řemeslnou i kulturní výjimečnost.
Srovnejme to s londýnským párem: ten má úředně ověřený sterling, identifikovanou firmu i datové písmeno z roku 1984. Přesto zůstává v pásmu desítek tisíc korun. Chybí mu autorský příběh, konkrétní jméno řemeslníka a vazba na legendární dílnu.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková