Galetka: francouzská kráska, která si zakládá na nedokonalosti a chutná sladká i slaná

- Kořeny hledej ve francouzské kuchyni
- Zajímavosti o galetkách
- Jak galetku servírovat
- Galetka s ovocem: recept, kterému se nedá odolat
Galetka je přesně ten druh moučníku, který vypadá, jako bys na něj naskládala, co tě napadne, ale přitom pak na stole hraje absolutní prim. Její typicky nepravidelný tvar není žádnou chybou ani puncem nešikovnosti. Je to přesně naopak. Je pro ni charakteristický.
Těsto se jednoduše rozválí, doprostřed se navrství libovolná náplň a okraje se nakonec přehnou směrem ke středu. Není tedy potřeba dojít dokonale kulatého tvaru a bez složitého zdobení se galetka taky obejde. Nepatříš-li k těm nejzručnějším pečicím kouzelnicím, pak je pro tebe tahle francouzská křehotinka tím pravým ořechovým. Nebo ovocným. Nebo taky sýrovým. Vlastně bude přesně tím, čím si ji přeješ mít ty.
Nejčastěji se totiž připravuje z křehkého těsta a plní se například jablky, švestkami, meruňkami, hruškami nebo lesními plody. Výborná je ale taky se zeleninou, sýrem, cibulí nebo dalšími slanými surovinami. Díky jejímu nekonečnému potenciálu se k ní můžeš vracet během celého roku a pokaždé si můžeš dovolit recept trochu obměnit.
Kořeny hledej ve francouzské kuchyni
Přesného autora ani rok vzniku galetky už dneska nezná nikdo. Samotný název galette je ale ve francouzštině doložený už od 13. století a označoval plochý kulatý koláč. Slo vo zřejmě vzniklo z výrazu galet (oblázek), protože svým tvarem připomínal plochý kámen.
Kdybychom snad chtěly přidat k dobru romantickou historku o tom, jak tenhle neúhledný koláč díky nešikovnosti jistého cukráře vznikl, musely bychom si ho vymyslet. Žádné prameny totiž žádný takový příběh nepotvrzují. Spíš šlo o přirozený vývoj jednoduchého pečiva, které se připravovalo z dostupných surovin a peklo se společně s chlebem.
Ještě v 18. století francouzský slovník popisoval galetku jednoduše jako plochý koláč připravovaný při pečení chleba.
Až postupem času se pod označením galette začaly ve Francii objevovat nejrůznější kulaté a ploché pokrmy, od sladkých koláčů až po slané placky. Dnešní rustikální verze s křehkým těstem a ovocem je jen jednou z podob téhle dlouhé tradice a její jednoduchost původnímu charakteru galetky odpovídá velice dobře. Je to pořád tentýž unikát jako kdysi.
Galetku si můžeš vychutnat i ve slané verzi. Co takhle se slaninou, cibulí a jablky?
Zajímavosti o galetkách
Galetka má mnohem víc podob, než by se mohlo na první dobrou zdát. Ve Francii se pod tímhle názvem setkáš s několika různými pokrmy, které sice především kulatý tvar a způsob přípravy spojuje, ale zatímco jedna galetka může vonět po másle a pečeném ovoci, jiná má pohankové těsto a náplň slanou. Tahle rozmanitost z ní tak zcela pochopitelně a jednoznačně dělá jednu z nejzajímavějších součástí francouzské kuchyně vůbec. A to není to jediné zajímavé…
- Tradiční bretaňská galette se připravuje z pohankové mouky a patří k typickým pokrmům tohohle regionu.
- Galette des Rois se ve Francii tradičně připravuje v lednu kolem svátku Tří králů a nejčastěji se plní mandlovým krémem.
- Do Galette des Rois se ukrývá malá figurka a člověk, který ji ve svém kousku najde, se podle tradice stává králem nebo královnou.
- Pod ovoce se často přidávají mleté mandle, mandlová mouka nebo strouhanka, které během pečení pomáhají absorbovat přebytečnou šťávu.
- Galetku můžeš připravovat během celého roku a není potřeba se omezovat třeba jen na nějakou sezónu. Náplň snadno přizpůsobíš.
- Kromě křehkého těsta se při přípravě různých druhů galetek používá i listové nebo kynuté.
- Slaná galetka je elegantním praktickým způsobem, jak zužitkovat zbytky zeleniny, sýrů, bylinek nebo dalších surovin.
- Galetka má i úskalí. Třeba u velmi šťavnatého ovoce je potřeba hlídat množství náplně, protože přílišná vlhkost může způsobit, že se střed galetky dobře nepropeče.
- Galetka se často podává ještě teplá a sladkou variantu můžeš doplnit například vanilkovou zmrzlinou nebo šlehačkou.
- V roce 2026 vznikla v Rennes rekordní galette-saucisse dlouhá neuvěřitelných 256 metrů, na kterou bylo použito 1 500 galetek a 2 500 klobás.
- Do obří pralinkové galetky z Limonestu pekaři ukryli kromě víc než 20 klasických figurek i skutečného zlatého Napoleona.
- Galette-saucisse je v Bretani natolik významným fenoménem, že v roce 1994 vzniklo na její ochranu sdružení, které pro to, jak se má správně připravovat a jíst, sepsalo dokonce vlastní pravidla.
Galetku můžeš naplnit takřka čímkoli.
Jak galetku servírovat
Galetka je nejlepší ještě lehce vlažná. Tehdy je těsto ještě krásně křehké a ovocná náplň pořád příjemně teplá. Krájí se na klínky stejně jako klasický koláč a na talíři se může doplnit kopečkem vanilkové zmrzliny, která se na teplém ovoci začne pomalu a neodolatelně rozpouštět.
Výborná je i se šlehačkou, zakysanou smetanou nebo hustým bílým jogurtem, pokud nechceš dezert dělat zbytečně sladký.
U slané galetky se naopak perfektně hodí jednoduché servírování, které nechá spoustu hvězdné záře pro samotnou náplň. Nakrájí se na větší díly a podává se třeba s čerstvým zeleným salátem, který příjemně vyváží máslové těsto a výraznější sýr nebo zeleninu uvnitř.
Pokud galetku připravíš jako pohoštění, můžeš ji nechat na stole celou a jednotlivé kousky ukrajovat až při servírování. Zkrátka ji necháš tak, jak je. To je na ní to nejhezčí. Ve chvíli, kdy se budeš snažit o to, aby vypadala jako dokonalá cukrářská záležitost, už z jejího kouzla ubíráš.
Galetka s ovocem: recept, kterému se nedá odolat
Nejlepší na ovocné galetce je vůně másla a pečeného ovoce, která během pečení obsadí každičký centimetr tvojí kuchyně. Těsto si dokonce můžeš připravit klidně předem a v lednici ho nechat odpočívat, takže samotné pečení pak zabere jen pár minut.
Pokud chceš galetku trochu slavnostnější, můžeš okraje před pečením posypat sekanými mandlemi nebo třtinovým cukrem a po vychladnutí ji lehce pocukrovat. Výborná je ale i úplně obyčejná, ještě teplá z plechu, kdy se její máslové těsto pod vidličkou rozpadá jedna radost.
Co potřebuješ: 250 g hladké mouky, 125 g studeného másla, 50 g moučkového cukru, vejce, 1–2 lžíce studené vody, špetku soli, 400 g ovoce, 2 lžíce mletých mandlí, 2 lžíce třtinového cukru, trochu skořice a vejce na potření
Jak na to?
- Mouku smíchej s cukrem a špetkou soli, přidej na kousky nakrájené studené máslo a rychle zpracuj na drobenku.
- Přidej vejce a podle potřeby trochu studené vody, vypracuj těsto, zabal ho a nech aspoň 30 minut odpočinout v lednici.
- Ovoce nakrájej na menší kousky a promíchej se třtinovým cukrem a skořicí.
- Teď těsto rozválej na plechu vyloženém pečicím papírem do většího nepravidelného kruhu a střed posyp mletými mandlemi.
- Na mandle rozlož ovoce, přičemž kolem okraje nech volných asi 5 centimetrů těsta. Ty potom přehni směrem ke středu.
- Okraje potřeme rozšlehaným vejcem, případně je ještě posypeme trochou třtinového cukru.
- Peč přibližně 35–40 minut při 190 °C, dokud nebude těsto krásně zlatavé a ovoce měkké.
- Po upečení nech galetku aspoň několik minut odpočinout a podávej ji ještě lehce teplou.
Zkusíš si upéct galetku, nebo dáváš přednost jiným dobrotám? Dej nám vědět v diskuzi pod článkem, co pečeš nejčastěji a nejradši!
Autorka článku: Bára Klímová
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