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Ulice tento týden: Evžen v šoku kvůli Blančině zvláštní pomůcce, Michalovo pátrání a Lumírovo podezření

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Nové epizody seriálu Ulice přinášejí pikantní odhalení u Blanky s Evženem i boj o záchranu hračkářství. Lumír navíc řeší záhadné mizení domácí slivovice.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
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