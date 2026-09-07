Špatná zpráva pro lidi bez práce. Vláda chce od roku 2027 snížit podporu z 80 na 65 % výdělku

Vláda schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který výrazně mění podporu vyplácenou lidem po ztrátě zaměstnání. Zatímco v roce 2026 náleží uchazečům v první části podpůrčí doby 80 procent jejich průměrného čistého měsíčního výdělku, od 1. ledna 2027 počítá schválený návrh pouze s 65 procenty. Nové sazby mají být navíc stejné pro všechny věkové skupiny. První dva měsíce by tak podpora odpovídala 65 procentům předchozího výdělku, následující dva měsíce 50 procentům a po zbývající dobu 45 procentům. Poslední sazba se naopak proti současným 40 procentům mírně zvýší. Délka pobírání podpory se nemění. Lidé do 52 let ji mohou čerpat pět měsíců, ve věku od 52 do 57 let osm měsíců a lidé starší 57 let jedenáct měsíců.
Citelnější zásah čeká také uchazeče, kteří dnes patří mezi starší věkové skupiny. Ti mohou v roce 2026 pobírat nejvyšší osmdesátiprocentní sazbu po delší dobu, toto zvýhodnění však návrh ruší. Změnit se má také maximální částka, kterou lze získat. Strop podpory má klesnout z 80 na 60 procent průměrné mzdy v národním hospodářství. Při použití hodnot platných pro rok 2026 by to znamenalo pokles maximální podpory z 38 537 korun na 28 903 korun měsíčně. Samostatné změny čekají i lidi, u nichž nelze podporu vypočítat z předchozího příjmu, například některé osoby vracející se na pracovní trh po rodičovské nebo po období péče o blízkého člověka. Jejich počáteční sazba má klesnout ze 40 na 30 procent průměrné mzdy.
Méně peněz má stát vyplácet rovněž během rekvalifikace. Současná podpora ve výši 80 procent předchozího výdělku má být od roku 2027 nastavena na 60 procent. Ministerstvo práce změny zdůvodňuje snahou motivovat nezaměstnané k rychlejšímu návratu na pracovní trh a zároveň snížit výdaje státu. Podle jeho propočtů by nová pravidla mohla státnímu rozpočtu ušetřit přibližně 4,5 až 5 miliard korun ročně. Kabinet návrh schválil 31. srpna 2026 s plánovanou účinností od začátku roku 2027, k definitivnímu zavedení změn je však ještě potřeba dokončit legislativní proces.
Zdroje: mpsv.gov.cz, vlada.gov.cz