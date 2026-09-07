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Natálka po narození prodělala sepsi i krvácení do mozku. Rodina teď prosí o pomoc

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Velmi těžký vstup do života měla roční Natálka z Plzeňska, která na svět přišla předčasně ve 28. týdnu těhotenství. Hned po porodu bojovala o život. Nedýchala, byla oživována, prodělala těžkou sepsi, septický šok a oboustranné krvácení do mozku III. stupně. Rodina je v obtížné situaci, maminka Kateřina založila sbírku s cílovou částkou 200 000 korun na pořízení auta, aby mohla s dcerou jezdit za specialisty do Plzně a Prahy.
Natálka po narození prodělala sepsi i krvácení do mozku. Rodina teď prosí o pomoc

Natálka po narození prodělala sepsi i krvácení do mozku. Rodina teď prosí o pomoc

Zdroj: Miroslava Pivoňová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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