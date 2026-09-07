Natálka po narození prodělala sepsi i krvácení do mozku. Rodina teď prosí o pomoc

Dnes je Natálka doma, ale její cesta je stále velmi náročná. Má výrazně opožděný psychomotorický vývoj, epilepsii, potíže se zrakem a potřebuje intenzivní rehabilitace, léky, vyšetření i pravidelné cesty za lékaři. „Prosím o pomoc především na pořízení spolehlivého automobilu, který nám umožní cestovat za lékaři a terapiemi bezpečněji, pohodlněji a s menší fyzickou i časovou zátěží. Každá ušetřená hodina na cestách pro nás znamená více času spolu, více energie na cvičení a více prostoru pro Natálčin další pokrok,“ vysvětluje důvod sbírky paní Kateřina.
„Když jsem se po akutním císařském řezu probudila na operačním sále, nevěděla jsem, jestli moje dcera žije. Jediné, na co jsem se dokázala zeptat, bylo: „Je v pořádku?“ Odpověď nepřišla. Až později v noci mi lékařka řekla, že se Natálku podařilo „nahodit zpátky“. Druhý den jsem ji poprvé viděla v inkubátoru. Byla maličká, oteklá s těžkou infekcí, napojená na přístroje a sama nedýchala. Všude kolem pípaly monitory,“ uvedla Kateřina. Mohla jen doufat, že dcera přežije další den.
Natálka po porodu nedýchala a musela být oživována. Potřebovala invazivní i neinvazivní dechovou podporu, prodělala těžkou sepsi a septický šok, dostávala výživu i léky nitrožilně a krevní transfuze. Jednou z nejtěžších komplikací bylo oboustranné krvácení do mozku III. stupně. Když se holčička konečně dostala domů, nepřišel jen klid a úleva. Přišel i strach. Maminka s obavami poslouchala každý její nádech, sledovala každý pohyb a bála se každého ticha.
Dnes je Natálce rok. Její psychomotorický vývoj je výrazně opožděný, přibližně na úrovni pětiměsíčního miminka. Stále nesedí, neleze ani se neplazí. Obtížně fixuje oči, nosí brýle a má epilepsii. Každý den s ní maminka cvičí, rehabilituje, podává jí léky a jezdí s ní na kontroly. Rodina hledá další možnosti, které by jí mohly pomoci a dát šanci na plnohodnotný život.
„Náš běžný den není jako u jiných rodin s ročním dítětem. Je plný intenzivních rehabilitací, příprav na vyšetření, balení věcí, přesunů, korigování epileptických záchvatů, čekání v ordinacích a snahy zachytit každý malý pokrok. Pro jiné dítě může být samozřejmostí otočit se, posadit se nebo se podívat na maminku nebo tatínka. Pro Natálku jsou to velké kroky, na které čekáme s obrovskou nadějí. Natálka si vybojovala život. Teď bojuje za každý další krok, pohyb, pohled i možnost být jednou co nejvíce samostatná. My budeme bojovat s ní.“
Na co se použijí peníze ze sbírky?
Hlavním cílem sbírky je pořízení spolehlivého automobilu. „Auto pro nás nebude luxus. Bude to praktická pomoc, díky které budeme moci lépe plánovat kontroly i terapie, cestovat pohodlněji s potřebnými věcmi a hlavně šetřit čas i síly, které můžeme věnovat Natálce. Pokud se nepodaří vybrat celou cílovou částku, použijeme finance na dostupnější automobil nebo na část nákladů spojených s jeho pořízením a provozem pro cesty za zdravotní péčí.“ Do ukončení sbírky zbývá 14 dní a do cílové částky 200 000 korun ještě chybí získat 75 000 korun. Odkaz na sbírku najdete ZDE.