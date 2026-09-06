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Zelená bomba z babiččina okna je zpět: Vypěstujte si bujný asparágus, který přežije úplně všechno!Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zelená bomba z babiččina okna je zpět: Vypěstujte si bujný asparágus, který přežije úplně všechno!. Pamatujete si na stará špaletová okna u babičky na vesnici nebo na zelenou výzdobu v retro květinářstvích, kde nechyběl zářivě zelený, nadýchaný asparágus?
Asparagus
Zdroj:
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