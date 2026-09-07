Tito Češi mají při ztrátě práce jednu velkou výhodu. Podporu mohou pobírat až 11 měsíců, ostatní jen závidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tito Češi mají při ztrátě práce jednu velkou výhodu. Podporu mohou pobírat až 11 měsíců, ostatní jen závidí
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