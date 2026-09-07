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Tito Češi mají při ztrátě práce jednu velkou výhodu. Podporu mohou pobírat až 11 měsíců, ostatní jen závidí

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Ztráta zaměstnání může být ve vyšším věku citelným problémem. Právě lidem starším 57 let ale česká pravidla dávají delší čas na hledání nové práce. Podporu v nezaměstnanosti mohou při splnění podmínek čerpat až 11 měsíců.
Tito Češi mají při ztrátě práce jednu velkou výhodu. Podporu mohou pobírat až 11 měsíců, ostatní jen závidí

Tito Češi mají při ztrátě práce jednu velkou výhodu. Podporu mohou pobírat až 11 měsíců, ostatní jen závidí

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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