Luxusní jachta se srazila s rybářskou lodí. Jeden muž zemřel, kapitána zatkli

Luxusní jachta se srazila s rybářskou lodí. Jeden muž zemřel, kapitána zatkliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na jachtě bylo šest amerických turistů. Po srážce u Korintského průplavu zemřel rybář a kapitána zatkli.
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