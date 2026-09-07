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Luxusní jachta se srazila s rybářskou lodí. Jeden muž zemřel, kapitána zatkli

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Noční plavba nedaleko Korintského průplavu skončila tragédií. Velká jachta pod maltskou vlajkou se srazila s malým člunem, který se následně potopil. Jeden ze dvou mužů na jeho palubě zemřel a kapitán jachty skončil v rukou policie.
Na jachtě bylo šest amerických turistů. Po srážce u Korintského průplavu zemřel rybář a kapitána zatkli.

Na jachtě bylo šest amerických turistů. Po srážce u Korintského průplavu zemřel rybář a kapitána zatkli.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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