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Olizovaly štětce a po práci zářily ve tmě: Radium Girls zaplatily za práci snů děsivou cenu

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Byly mladé, dobře placené a jejich práce působila téměř kouzelně. Americké dělnice známé jako Radium Girls malovaly svítící číslice na ciferníky hodinek barvou obsahující radium. Aby vytvořily dokonale tenkou špičku štětce, dávaly si ho podle pokynů mezi rty. Radioaktivní látku tak znovu a znovu polykaly. Když jim začaly vypadávat zuby, rozpadat se čelisti a objevovat vážné zdravotní problémy, rozjela se jedna z nejděsivějších pracovních kauz 20. století. Jejich boj nakonec přispěl k lepšímu pochopení rizik radiace a bezpečnosti práce.
Dívky zaplatily životem

Dívky zaplatily životem

Zdroj: wikipedie.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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