Olizovaly štětce a po práci zářily ve tmě: Radium Girls zaplatily za práci snů děsivou cenu

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Olizovaly štětce a po práci zářily ve tmě: Radium Girls zaplatily za práci snů děsivou cenuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Byly mladé, dobře placené a jejich práce působila téměř kouzelně. Americké dělnice známé jako Radium Girls malovaly svítící číslice na ciferníky hodinek barvou obsahující radium. Aby vytvořily dokonale tenkou špičku štětce, dávaly si ho podle pokynů mezi rty. Radioaktivní látku tak znovu a znovu polykaly. Když jim začaly vypadávat zuby, rozpadat se čelisti a objevovat vážné zdravotní problémy, rozjela se jedna z nejděsivějších pracovních kauz 20. století. Jejich boj nakonec přispěl k lepšímu pochopení rizik radiace a bezpečnosti práce.
Dívky zaplatily životem
Zdroj: wikipedie.com
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Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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