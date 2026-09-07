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Nvidia vydala hotfix 616.86. Řeší blikání, o herních problémech se nezmiňuje

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Blikání obrazovky, na které se začaly objevovat hromadné stížnosti po vydání ovladače 616.56, řeší nový hotfix 616.86. Zprovozňuje také virtuální displeje a opravuje Remote Desktop Protocol…
Nvidia GeForce

Nvidia GeForce

Zdroj: Wallpapers
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