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8 trvalek, které kvetou od června do října a skoro nic nechtějí. Záhon s nimi vypadá jako z anglického zámku

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Představte si záhon, kde v červnu otevírají žluté terčovité hlavičky krásnoočka, v červenci se přidá fialová třapatkovka nachová a modré klasy agastache, a ještě v říjnu svítí zlaté hvězdice třapatky zářivé vedle vzdušných bílých motýlků svíčkovce.
8 trvalek, které kvetou od června do října a skoro nic nechtějí. Záhon s nimi vypadá jako z anglického zámku

8 trvalek, které kvetou od června do října a skoro nic nechtějí. Záhon s nimi vypadá jako z anglického zámku

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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