8 trvalek, které kvetou od června do října a skoro nic nechtějí. Záhon s nimi vypadá jako z anglického zámku

Žádná z těchto rostlin nepotřebuje každoroční přesazování, žádná nežádá skleník ani speciální substrát. Celé kouzlo stojí na chytrém poskládání osmi druhů, které si v záhonu předávají štafetu kvetení, a dohromady pokryjí téměř pět měsíců.
Osm druhů, které si předávají štafetu od jara do podzimu
Sled začíná mavuní červenou a šantou: obě rozkvétají už v květnu a drží barvu hluboko do léta. Na ně navazují krásnoočko přeslenité s jemně dělenými listy a krásnoočko velkokvěté, jehož sytě žluté květy se objevují od června. Střed sezony patří třapatkovce nachové a anýzově vonící agastache. Podzimní dojezd obstarávají dva nejspolehlivější maratonci: třapatka zářivá, která podle
RHS kvete až do října a nese označení plné zimní odolnosti H6, a svíčkovec s elegantními stonky plnými drobných květů sahajícími rovněž do října.
Důležité je vnímat celek. Jednotlivé druhy mají různě dlouhá okna: krásnoočko velkokvěté typicky končí v srpnu, třapatkovka nachová v září. Teprve jejich navazující sled vytváří dojem nepřetržitého květu po celou teplou část roku.
Proč záhon působí jako z anglického panského sídla
Efekt „anglického borderu“ nevzniká ze vzácných kultivarů. Rozhoduje kompoziční rytmus: větší skupiny téhož druhu, výškové stupňování od předního lemu po zadní kulisu a vzájemné prorůstání sousedních trsů. Když se stejný motiv (třeba trojice šanty) opakuje na dvou či třech místech záhonu, oko čte výsadbu jako promyšlený celek.
U této osmičky pomáhá i tvarová pestrost:
Přední plán – kompaktní polštáře šanty a nižší krásnoočko velkokvěté. Střední vrstva – kopretinové terče třapatkovky, krásnoočko přeslenité, mavuň. Zadní kulisa a vzdušná vrstva – svíčkovec na štíhlých stoncích, vzpřímené klasy agastache, robustní trsy třapatky zářivé.
Rostliny se v zapojené výsadbě dotýkají a částečně prolínají, přesně tak, jak to popisují návody
Naší krásné zahrady k plánování anglického trvalkového záhonu. Co „nenáročné“ skutečně obnáší v české praxi
Společný jmenovatel celé osmičky: plné slunce a propustná půda. Zálivku ocení hlavně po výsadbě, později jim většinou stačí běžné srážky. Průběžné odstraňování odkvetlých květů prodlužuje kvetení, u šanty dokonce vyvolá kompletní druhou vlnu. Jednou za tři až pět let prospěje dělení přerostlých trsů.
Svíčkovec vyžaduje trochu víc pozornosti. V českých podmínkách mu škodí spíš zimní vlhko než samotný mráz, proto mu vyhovuje sušší, dobře odvodněné stanoviště a lehká zimní ochrana. Krásnoočko velkokvěté zase
NCSU řadí mezi druhy, které nemusí být vždy spolehlivě vytrvalé; po dvou třech sezonách může vyžadovat obnovu. Kdo chce maximální jistotu, postaví kostru záhonu na třapatce zářivé, třapatkovce nachové, šantě a krásnoočku přeslenitém a citlivější druhy doplní jako vzdušnou, prodlužující vrstvu. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Kde sazenice v Česku sehnat a kolik zaplatíte
Většina z osmičky patří v sezoně 2026 do standardního sortimentu českých zahradnictví a e-shopů. Při osmi sazenicích (po jedné od každého druhu) se vstupní investice vejde zhruba do 460 až 900 Kč. Jenže tady se trvalky vyplatí dvojnásob: na rozdíl od jednoletek, které dokončí životní cyklus za jedinou sezonu a příští jaro se kupují znovu, tahle výsadba zůstane na místě roky. Náklady se rozpočítají do mnoha sezon, práce klesne na jarní úklid a občasné dělení.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková