Ocet na plevel okamžitě nezabírá. Výsledek se ukáže až za několik dní a mnoho lidí to vzdá příliš brzyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ocet na plevel okamžitě nezabírá. Výsledek se ukáže až za několik dní a mnoho lidí to vzdá příliš brzy
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