I silně zanesený rošt plynového sporáku může znovu zářit. Účinná čisticí směs vznikne doma za pouhých pár korun

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I silně zanesený rošt plynového sporáku může znovu zářit. Účinná čisticí směs vznikne doma za pouhých pár korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Vyčistit rošt u plynového sporáku může být pro někoho práce na obtíž. Můžete k tomu použít mnoho chemických přípravků, ale snadno si poradíte i s domácími ingrediencemi.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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