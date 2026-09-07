Zapomeňte na drahé odmašťovače. Odborníci označili 1 nejlepší způsob, jak vyčistit digestoř

Mastný povlak na mřížce digestoře patří k věcem, které se v kuchyni odkládají nejdéle. Přitom stačí jediná surovina, kterou máte nejspíš doma v kredenci, a drahý odmašťovač z drogerie můžete nechat v regálu. Úklidoví profesionálové se totiž shodují na jednom postupu, který mastnotu rozpustí skoro sám a vy u něj téměř nedřete.
Kouzlo se skrývá v obyčejné jedlé sodě
Řešením, na které přísahá většina odborníků na úklid domácnosti, je jedlá soda. Funguje jako šetrný odmašťovač a zároveň jako jemné brusivo, takže si poradí i s nánosy, které běžná houbička se saponátem jen rozmaže. A na rozdíl od drahé chemie nestojí skoro nic a nezapáchá.
„Nejlepším domácím prostředkem na odstranění mastnoty z filtru digestoře je jedlá soda,” uvedl Scott Kegerreis, britský expert na úklid domácností. Poradí si podle něj i s letitými nánosy a jemnou síťku filtru přitom nenaruší. Právě proto se hodí i na choulostivější filtry, kde by silná chemie mohla nadělat víc škody než užitku.
Přečtěte si také: Ani koření, ani marináda. Kuřecí nudličky budou šťavnaté jako z restaurace díky 1 triku od šéfkuchařů Jedlá soda funguje jako jemné brusivo, takže mastnotu z kovové mřížky uvolní bez zápachu a bez dřiny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jak na mastný filtr krok za krokem Nejdřív sundejte kovovou mřížku, které se odborně říká tukový filtr. U většiny digestoří se uvolní zmáčknutím západky nebo vyšroubováním a přesný postup najdete v návodu ke spotřebiči. Pokud je filtr hodně zanesený, natáhněte si rukavice. Do dřezu nebo velkého lavoru napusťte horkou vodu. Teplota je tu klíčová, protože rozpouští tuk, a když z kohoutku neteče dost horká, přihřejte si ji v konvici. Do vody nasypte několik lžic jedlé sody a přidejte trochu prostředku na nádobí. Filtr ponořte tak, aby byl celý pod hladinou, a nechte ho odmočit zhruba půl hodiny. Za tu dobu se většina mastnoty z mřížky pustí sama a zbytek pak setřete bez velké dřiny. Zbytek dočistíte měkkým kartáčem nebo houbičkou, na hůř dostupná místa se hodí starý zubní kartáček. Nakonec mřížku pořádně opláchněte pod tekoucí vodou. Na těchto chybách si úklid pokazíte
Drátěnka ani tvrdý kartáč na kovovou mřížku nepatří. Filtr chrání tenká vrstva, která brání korozi, a hrubé nářadí ji poškodí. Stačí pak pár dní a na oslabeném místě začne kov rezavět.
Stejně důležité je filtr před vrácením zpět dokonale vysušit. Vlhká mřížka v sobě drží kapky, které také vedou k rezivění. Klidně ji nechte uschnout přes noc na teplém a větraném místě a nasaďte ji až druhý den. Zanesený filtr navíc nutí motor jet na vyšší výkon, digestoř je pak hlučnější a spotřebuje víc proudu. Připečený tuk je navíc hořlavý a u plynových sporáků s otevřeným plamenem představuje riziko požáru.
Myčka jako zkratka a jak často čistit
Kdo nechce nic namáčet, může kovový filtr strčit rovnou do myčky. Postavte ho nastojato do spodního koše, pusťte program na silně znečištěné nádobí a nedávejte dovnitř nic dalšího, ať se mastnota nepřenese na talíře. Než ale filtr do myčky vložíte, ověřte si v návodu, že to výrobce povoluje, protože některé mřížky to nemají rády.
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Jak často se do čištění pouštět? Když vaříte a smažíte denně, zvládne mřížka posloužit tak měsíc, pak si říká o vyčištění. V domácnostech, kde se u plotny stojí jen občas, vydrží filtr čistý i několik měsíců a stačí ho pročistit při sezónním úklidu.
Uhlíkový filtr sodou nečistěte
Pozor na jednu záměnu. Kromě tukového filtru mají digestoře bez odtahu ven ještě uhlíkový filtr, který pohlcuje pachy. Ten se do sody neponořuje, protože se postupně vyčerpá a jednoduše se vyměňuje za nový, podle intenzity vaření zhruba každé tři až šest měsíců.
A co když digestoř netáhne ani po vyčištění filtru? Zkuste jednoduchý test. K zapnutému odsavači přiložte list papíru formátu A4. Pokud u nasávací mřížky zůstane přisátý, tah je v pořádku a problém bude jinde. Pokud spadne, je čas zavolat servis.
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Zdroje: https://www.vlasta.cz/inspirace/jak-vycistit-digestor-navod-jedla-soda/, https://www.testmagazin.cz/jak-vycistit-digestor, https://www.westwing.cz/inspiration/tipy-a-navody/napady-na-cisteni/jak-vycistit-digestor/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-vycistit-filtr-od-digestore-30001125.html, https://ceskykutil.cz/clanek-299269-diky-jednoduchemu-triku-vycistite-snadno-filtr-digestore, https://energozrouti.cz/clanek/digestor-zaneseny-tukovy-filtr-cisteni