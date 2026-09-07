Trajekt v Turecku narazil při přistávání do mola. Cestující zachvátila panika, vše zachytilo video

Trajekt v Turecku narazil při přistávání do mola. Cestující zachvátila panika, vše zachytilo videoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Cesta trajektem v Turecku skončila nárazem do mola. Mezi cestujícími vypukla panika.
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