Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Kávovou sedlinu většina Čechů vysype do koše. Na záhoně přitom dokáže zastavit slimáky líp než drahé jedy z obchodu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Docela obyčejná kávová sedlina vám může posloužit jako perfektní prostředek proti slimákům. Naučte se ji používat tím správným způsobem.
Jak použít kávovou sedlinu proti slimákům a vyhnat je ze zahrady

Jak použít kávovou sedlinu proti slimákům a vyhnat je ze zahrady

Zdroj: skrubtudse / Creative Commons / CC BY-NC-SA 2.0
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Zasaďte ji jednou a motýli i včely se budou slétávat celé léto. Mexická letnička nepotřebuje zálivku a kvete až do mrazů
Zasaďte ji jednou a motýli i včely se budou slétávat celé léto. Mexická letnička nepotřebuje zálivku a kvete až do mrazů
Plody jako fialové korálky září na zahradě i uprostřed zimy. Keř, který v Česku skoro nikdo nesází, přitom zvládne i mráz
Plody jako fialové korálky září na zahradě i uprostřed zimy. Keř, který v Česku skoro nikdo nesází, přitom zvládne i mráz

Krásnoplodka Bodinierova předvádí svůj nejsilnější vizuální moment ve chvíli, kdy zbytek zahrady už dávno...

8 trvalek, které kvetou od června do října a skoro nic nechtějí. Záhon s nimi vypadá jako z anglického zámku
8 trvalek, které kvetou od června do října a skoro nic nechtějí. Záhon s nimi vypadá jako z anglického zámku

Představte si záhon, kde v červnu otevírají žluté terčovité hlavičky krásnoočka, v červenci se přidá...

Maliny zamražené bez cukru ztratí chuť i vůni. Stačí ale jeden krok navíc a vydrží bez újmy až do příštího května
Maliny zamražené bez cukru ztratí chuť i vůni. Stačí ale jeden krok navíc a vydrží bez újmy až do příštího května

Maliny se dají sklízet jen po krátkou část roku. Když je však šikovně zpracujete, můžete si na nich...

Pohanka za 30 Kč nahradí hnojivo, salát i bylinky. Stačí ji vysít v září a nechat pracovat. Většina Čechů ji zná jen jako kaši
Pohanka za 30 Kč nahradí hnojivo, salát i bylinky. Stačí ji vysít v září a nechat pracovat. Většina Čechů ji zná jen jako kaši

Půlkilové balení pohankového osiva za 29 Kč dokáže pokrýt přes 90 metrů čtverečních záhonu, a během dvou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Další články z kategorie Zahrada
Zobrazit více
LifestyleZahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.