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Pěstování býčího srdce obrazem: Úroda je letos fantastická

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Krásná velká rajčata plná velmi silné sladkokyselé šťávy. Přesně takto je možné charakterizovat odrůdu rajčat, která je označovaná jako býčí srdce. My jsme letos tyto sazenice vysadili a naše snaha se nám rozhodně vyplatila. Tak chuťově dokonalá rajčata jsme ještě neochutnali. Právě proto se na pěstování těchto rajčat podíváme mnohem podrobněji v následujících řádcích. Nabídneme i řadu našich fotografií.
Býčí srdce

Býčí srdce

Zdroj: Radek Štěpán
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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