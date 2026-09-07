Spadaná jablka pod stromem ničí trávník, šíří plísně a lákají vosy. Většina zahrádkářů je tam přesto nechá hnít celé týdny

S postupujícím létem a dozrávání velkého množství plodů je někdy těžké všechen čas dobře rozvrhnout a využít. Odhadnout, které záležitosti ještě mohou počkat,
a co je potřeba udělat co nejdříve, může pěkně potrápit i zkušené zahradníky. Se sbíráním spadaných jablek byste však otálet neměli. Navíc čím pravidelněji se této činnosti budete věnovat, tím rychleji budete mít hotovo. Proč sbírat spadaná jablka
Nejen že vám přítomnost těchto plodů ležících v zahradě zkazí celkový vzhled vašeho udržovaného prostoru,
ale zároveň mohou způsobit celou řadu problémů a nepříjemností. Pokud je na trávě necháte příliš dlouho, dojde k poškození trávníku nebo dekorativní krytiny, čehož se budete jen velmi těžko zbavovat. Revitalizací poškozených míst pak ztratíte mnohem více času, než kdybyste jablka hned posbírali. Vyhněte se přenosu plísní a chorob
Dalším důvodem, proč je dobré jablka sbírat co nejdříve, je rychle uhnívání. V procesu rozkladu dochází ke vzniku plísní,
které se mohou velmi snadno rozšířit i na okolní rostliny a stromy. Jabloně jsou velmi náchylné k nákaze houbovou chorobou zvanou strupovitost. Pokud je strom napaden, množství spadaných jablek se ještě zvětší, stejně jako šance na rozšíření nákazy do dalších částí sadu. Ochraňte zahradu před hmyzem
Ať už o svou zahradu pečujete sebevíc, stále je součástí většího ekosystému, a tudíž bude domovem mnoha druhů hmyzu a zvířat.
Ať už bude jejich přítomnost prospěšná nebo škodlivá, není třeba zbytečně lákat další. Vůně rozkládajících se jablek přitahuje pozornost vos, much i včel, které vám pak mohou ztěžovat práci s jejich sbíráním.
Aby vaše zahrada prospívala, je potřeba ji udržet v co nejlepším stavu. Zbavte se proto všeho nepořádku, tlejícího uloženého materiálu i tlejících plodů.
Jedině tak budou rostliny skvěle prospívat a sníží se i riziko napadání škůdci. V čistém a upraveném prostředí se bude i vám mnohem lépe odpočívat, pracovat nebo trávit čas s rodinou. Jak zpracovat spadaná jablka
Při sbírání těchto plodů byste si měli připravit dva a více kyblíků a věnovat pozornost každému kousku zvlášť. Ta, která nejsou nijak poškozená,
lze bezpečně uložit a ve vhodných podmínkách skladovat. Ty, co mají lehké otlučeniny nebo je jejich slupka narušená, byste měli zpracovat co nejdřív třeba k výrobě moštu, štrůdlu nebo jiné pochoutky. A těch nahnilých a plesnivějících se rovnou zbavte. Takto si můžete chuť jablek užívat opravdu dlouhou dobu.
VIDEO Jak pěstovat jabloně
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři