Nebe v puse: Tvarohové knedlíčky s borůvkovým rozvarem

Máte rádi sladká pokrmy? Aby ne, mnohé mohou sloužit jako hlavní jídlo, ale také jako skvostný dezert. Sezona borůvek je sice pomalu u konce, nicméně připravit si takový borůvkový rozvar ke jemným a vláčným tvarohovým knedlíčkům rozhodně stojí za to. My se právě na takovýto recept podíváme mnohem podrobněji v následujících řádcích. Kombinace jemného tvarohu a slaďoučkých borůvek vás prostě dostane stejně jako nás. Nevěříte? Pak musíte recept vyzkoušet.
Příprava knedlíčků není nijak složitá
V první řadě si připravíme velmi jemné tvarohové knedlíčky, které jsou chuťově dokonalé. Potřebovat k jejich vytvoření budeme:
- 500 g tvarohu,
- 140 g dětské krupičky,
- 140 g hladké mouky,
- 140 másla,
- 2 vajíčka,
- 1 pytlík vanilkového cukru,
- citronovou kůru z bio citronu,
- špetku soli.
Do misky vložme tvaroh, vejce, dětskou krupičku a mouku. Přidáme změklé máslo a nastrouháme citronovou kůru. Pak přijde na řadu vanilkový cukr a trocha soli. Veškeré ingredience dokonale smícháme, aby nám vzniklo těsto, které bude mít celkem pevnou konzistenci. Těsto následně dáme na pomoučený vál a rozdělíme ho na poloviny. Z každé poloviny vytvoříme delší tenký váleček, ze kterého pak ukrajujeme kousky. Z těch pak vytvarujeme kulaté knedlíčky. Ty pak uvaříme v horké vodě.
Příprava knedlíčků: Foto se svolením FTV Prima
Dokonalý borůvkový rozvar
Ke knedlíčkům, jejichž základem je tvaroh, se náramně hodí. K přípravě borůvkového rozvaru potřebujeme:
- 500 g ideálně lesních borůvek,
- 1 lžíci másla,
- 50 g cukru krupice,
- 1 lžičku bramborového škrobu,
- 250 ml smetany na vaření.
V první řadě smícháme v misce borůvky spolu s cukrem. Přidáme máslo a postupně vaříme. Následuje bramborový škrob rozmíchaný v troše vody. Vše smícháme a přidáme smetanu na vaření. Za stálého míchání vytvoříme rozvar.
Tip: Borůvky v zahradě. Partner je pro ně důležitý.
Kombinace jemných tvarohových knedlíčků a borůvek vás bude určitě bavit. Stojí za to recept vyzkoušet.
Tvarohové knedlíčky s borůvkovým rozvarem: Foto se svolením FTV Prima
Zdroje info: Autor, FTV Prima
Tvarohové knedlíčky s borůvkovým rozvarem: Náhledové foto se svolením FTV Prima
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