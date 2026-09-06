Sůl a jedlá soda smíchané v horké vodě vyženou mravence z celé zahrady. Stačí dva kroky a kolonie se rozpadne během dníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sůl a jedlá soda smíchané v horké vodě vyženou mravence z celé zahrady. Stačí dva kroky a kolonie se rozpadne během dní
Docela obyčejná kávová sedlina vám může posloužit jako perfektní prostředek proti slimákům. Naučte se ji...
Krásnoplodka Bodinierova předvádí svůj nejsilnější vizuální moment ve chvíli, kdy zbytek zahrady už dávno...
Představte si záhon, kde v červnu otevírají žluté terčovité hlavičky krásnoočka, v červenci se přidá...
Maliny se dají sklízet jen po krátkou část roku. Když je však šikovně zpracujete, můžete si na nich...
Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...Všechny články tohoto autora →
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