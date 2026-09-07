Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Česká kina za sedm měsíců prodala vstupenky za 1,36 miliardy, mírný meziroční růst

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Čeští diváci v kinech za prvních sedm měsíců 2026 utratili za lístky přes 1,357 miliardy korun. V meziročním srovnání to je nárůst o 33 milionů korun. Do kin za sledované období dorazilo 7,276 milionu diváků, o rok dříve to bylo 7,333 milionu.
Česká kina za sedm měsíců prodala vstupenky za 1,36 miliardy, mírný meziroční růst

Česká kina za sedm měsíců prodala vstupenky za 1,36 miliardy, mírný meziroční růst

Zdroj:
Reklama
Další články z Borovan.cz
Ve Velké Chuchli se začal točit závěrečný díl fantasy trilogie Princ zakletý v čase
Ve Velké Chuchli se začal točit závěrečný díl fantasy trilogie Princ zakletý v čase
Streamovací služba Canal+ dotočila další český seriál, Zmizení Sáry Lindertové
Streamovací služba Canal+ dotočila další český seriál, Zmizení Sáry Lindertové

Produkční a filmovací tým režiséra a producenta Matěje Chlupáčka (viz starší rozhovor dole) a Maji Hamplové...

Natáčení nového seriálu pro Netflix potrvá v Praze až do března 2027
Natáčení nového seriálu pro Netflix potrvá v Praze až do března 2027

Globální streamovací platforma Netflix uvolnila první informace ohledně natáčení nového seriálu Tajemství...

E-shopy se musí poprat s novou bruselskou regulací, varují před zdražováním zásilek
E-shopy se musí poprat s novou bruselskou regulací, varují před zdražováním zásilek

Dva roky poté, co vyšla známá Draghiho zpráva o nedobré kondici a zaostávání Evropské unie a kdy Evropská...

Nejdéle fungující seriál Ulice má novou kreativní producentku, prošla si zde řadou postů
Nejdéle fungující seriál Ulice má novou kreativní producentku, prošla si zde řadou postů

Výdělečný a přes dvě desítky let fungující denní seriál TV Nova Ulice má novou kreativní producentku. Na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

Všechny články tohoto autora →
Borovan.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.