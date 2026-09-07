Česká kina za sedm měsíců prodala vstupenky za 1,36 miliardy, mírný meziroční růstPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Česká kina za sedm měsíců prodala vstupenky za 1,36 miliardy, mírný meziroční růst
Produkční a filmovací tým režiséra a producenta Matěje Chlupáčka (viz starší rozhovor dole) a Maji Hamplové...
Globální streamovací platforma Netflix uvolnila první informace ohledně natáčení nového seriálu Tajemství...
Dva roky poté, co vyšla známá Draghiho zpráva o nedobré kondici a zaostávání Evropské unie a kdy Evropská...
Výdělečný a přes dvě desítky let fungující denní seriál TV Nova Ulice má novou kreativní producentku. Na...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →