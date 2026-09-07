Hra s Pokémony z roku 2005 se po vypnutí konzole automaticky smazala. Po 20 letech se objevila vývojářská cartridge a prodala se za 230 tisíc

Chytali v ní pokémony, zapisovali úlovky do žebříčku a odcházeli s pocitem, že si odnášejí kousek exkluzivního zážitku. Jenže jakmile konzoli vypnuli, stažená data se vypařila. Distribuce fungovala přes režim DS Download Play, který podle oficiální podpory Nintenda uchovává přijatou hru jen do restartu systému. Tisíce návštěvníků si tak odnesly vzpomínku, ale žádný trvalý soubor. Dvacet let se zdálo, že PokéPark Fishing Contest DS prostě přestala existovat, dokud se na eBay neobjevila fyzická testovací cartridge.
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Klíč spočívá v samotném distribučním mechanismu. DS Download Play umožňoval jednomu hostitelskému zařízení vysílat herní data do okolních konzolí bez kabelu, bez internetu, bez jakéhokoli nosiče. Přijímající DS si kopii uložil do operační paměti, a tam zůstala jen do okamžiku, kdy majitel stiskl vypínač. Pro parkový provoz to dávalo dokonalý smysl: Nintendo kontrolovalo distribuci, návštěvník dostal zážitek na místě a hra se nikdy nedostala do volného oběhu.
Archivovaná stránka parku navíc výslovně upozorňovala, že konzole se v areálu nepůjčují, každý si musel přinést vlastní DS. Kombinace dočasného stažení a absence jakéhokoli fyzického nosiče pro veřejnost vytvořila situaci, v níž hra po skončení letní sezóny fakticky zmizela z dosahu kohokoliv mimo Nintendo. Vývojářská cartridge: artefakt, který přežil dvě dekády
Právě proto vzbudil takový rozruch eBay listing z července 2026. Prodávající s přezdívkou catbearpaws nabídl z německého města Glinde předmět označený jako „Nintendo DS Development/Test Cartridge“. Podle
historických materiálů z Nintendo DS Developer Conference 2004 spadá takový nosič do kategorie NITRO Flash Card, tedy přepisovatelný testovací nástroj určený k ladění, debugování a předváděcím účelům. Na rozdíl od běžné prodejní karty jej šlo opakovaně programovat přes specializovaný writer, který zvládal nahrávat data až na osm karet současně.
Prodávající uvedl, že cartridge získal jako součást soukromého lotu, a žádnou další historii ani dokumentaci provenance nedoložil. Potvrdil pouze jedno: po vložení do běžného produkčního DS se nosič spustil a zobrazil japonskou obrazovku programu pro komunikaci s žebříčkem skóre. Zda cartridge uchovává kompletní rybářskou hru, nebo výhradně její rankingovou či distribuční složku, zůstává otevřenou otázkou.
Aukce za 9 505 eur: kolik stojí šance zachránit ztracenou hru
Dražba skončila v pátek 31. 7. 2026 v 18:54 středoevropského času. Konečná cena dosáhla 9 505 eur, v přepočtu zhruba 237 tisíc korun. Podle serveru
PocketMonsters.net, který aukci průběžně sledoval, identita kupujícího zůstává neveřejná.
Je čtvrt milionu korun za jednu cartridge přemrštěná suma? V kontextu špičkových herních aukcí se pohybuje spíš ve středním pásmu. Na Heritage Auctions se legendární cartridge Stadium Events pro NES prodávaly za 30 060 a 32 500 dolarů. Soutěžní exemplář Nintendo World Championships 1990, rovněž neretailový kus vyrobený k jednorázovému účelu, patří mezi nejdražší herní artefakty vůbec. Částka za PokéPark dev cart proto odráží především unikátnost situace: kupující nepořizoval nostalgický sběratelský kousek, nýbrž potenciálně jedinou fyzickou stopu po hře, kterou dvě dekády nikdo nedokázal archivovat.
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Tady příběh naráží na frustrující ticho. Nový vlastník se veřejně nepřihlásil a žádný závazek ke spolupráci s archiváři ani k technickému dumpu obsahu cartridge se nepodařilo dohledat. Prodávající nabízel předmět ve stavu „as-is“ a garantoval pouze fyzický nosič, nikoli funkčnost celého herního obsahu.
Přitom právě archivace by dala aukci skutečný historický rozměr. Český
Pixelarchiv, společný projekt Národního filmového archivu, AMU a ČVUT, upozorňuje, že podle studie Video Game History Foundation zůstává v USA nedostupných 87 % klasických her napříč platformami. Komunitně se podobným záchranám věnuje i Československý herní archiv spolku Herní historie, který digitalizuje herní periodika a spravuje fondy se zdrojovými kódy. Obě instituce dokládají, že zájem o „ztracená“ média roste, a že efemérní distribuční tituly typu PokéPark Fishing Contest DS představují jednu z nejobtížněji zachytitelných kategorií. Proč vývojářské nosiče mění pravidla herní archeologie
Každý soukromý lot, každá pozůstalost po studiu, každý zapomenutý šuplík v bývalé pobočce vydavatele může obsahovat nosič s buildem, který veřejnost nikdy neviděla. Vývojářské a testovací cartridge ze své podstaty přežívají tam, kde spotřebitelské kopie neexistovaly, u her distribuovaných přes kiosky, eventové stánky nebo právě DS Download Play. Podle nás bude tahle kategorie artefaktů ještě roky produkovat podobné nálezy, protože archivní komunita teprve začíná systematicky mapovat, co všechno se v soukromých sbírkách skrývá.
Cartridge z Glinde možná uchovává celou rybářskou hru z tokijského parku, možná jen zlomek její infrastruktury. Jisté je jediné: do pátku 31. 7. 2026 se PokéPark Fishing Contest DS řadila mezi nenávratně ztracená média. Teď existuje fyzický předmět, který by ten status mohl změnit, ovšem jen pokud ho jeho nový majitel nechá prozkoumat.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková